Giornata Mondiale dell’Acqua, EIC raduna il pianeta acqua della Campania mercoledì 22 a San Giorgio.

Mercoledì 22 marzo l’Ente Idrico Campano ha chiamato a raccolta l’intero pianeta acqua della Campania in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, la ricorrenza istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni mondiali e l’opinione pubblica sull’importanza di ridurre lo spreco di risorsa ed assumere comportamenti virtuosi per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

Siccità, climate change, economia circolare, gestione sostenibile delle risorse idriche in Campania, novità normative, le azioni dell’Ente Idrico a tutela della risorsa e dell’ambiente. Questi alcuni dei principali argomenti che verranno affrontati nel corso del meeting “L’Ente Idrico Campano per una gestione sostenibile delle risorse idriche” in programma mercoledì 22 marzo a partire dalle ore 16:00 presso la ex Fonderia Righetti di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano.

«Sarà l’occasione per mettere a fuoco le principali criticità dal punto di vista della gestione della risorsa idrica e le strategie adottate a tutela della risorsa, dell’ambiente e per il consolidamento del servizio idrico integrato della Campania» dice il Presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo. «Lo faremo insieme ai sindaci, ai rappresentanti istituzionali, agli stakeholders e all’intero pianeta acqua della Campania. Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca a cui va il mio ringraziamento perché non ci fa mai mancare vicinanza e sostegno».