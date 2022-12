Make Something Week, sabato 10 alla Galleria Principe di Napoli con Greenpeace.

Anche questo Dicembre, Greenpeace lancia il Make Something Week, una giornata dedicata interamente al riutilizzo e al riciclo.

Il 10 Dicembre 2022, presso la Bicycle House, nella Galleria Principe di Napoli, si terranno a partire dalle 10:30 fino alle 19:00, una serie di incontri in cui appassionati e creativi condivideranno le loro esperienze nel riparare, riciclare e, soprattutto, riutilizzare oggetti vecchi, inutilizzati o comunque destinati ad essere gettati via. Nel corso della giornata si terranno diversi workshop e laboratori tenuti da makers, volti a condividere con il pubblico esperienze, modalità organizzative, tecniche e competenze facili da imparare per diminuire il nostro impatto sul pianeta.

Attraverso il fai-da-te e l’autoproduzione é possibile dare una nuova vita agli oggetti, proponendo un modello alternativo e molto più sostenibile rispetto a quello del consumo “usa e getta”. A ridosso del Black Friday, il Make Something Week chiede una riflessione al pubblico sull’impatto dei nostri acquisti e propone un’alternativa: astenersi dal comprare nuovi oggetti, destinati prima o poi ad essere gettati, e cercare di riutilizzare ciò che é già in nostro possesso.

La giornata inizierà quindi alle 10:30 un laboratorio sulla creazione di panni cerati per la conservazione di alimenti, sulla produzione di deodoranti e balsami utilizzando prodotti naturali. Seguirà alle 11:10 con un laboratorio sull’autoproduzione di creme viso e saponi a cura di “La Radice di Coira” (Cooperativa sociale nata da un’idea di un gruppo di donne italiane e straniere di creare opportunità autoimprenditoriali nel settore dell’estetica e della cosmetica).

Durante una breve pausa pranzo, Dalle 13:00 si terrà uno Swap Party, a cui tutti sono invitati a partecipare portando e scambiando i vestiti che non indossano più.

A seguire, alle 14:00, torna “La Radice di Coira” per la realizzazione di candele naturali in vasetti di vetro recuperati. Alle 15:10 sarà allestito un angolo dedicato all’artigianato, durante il quale verranno condivisi consigli e tecniche su come trovare e combinare materiali usati per creare oggetti nuovi.

alle 16.10 lo Spazio regalo riciclato, con nuove idee per regali e incartamenti natalizi.

Alle 17:10 la Bicycle House offrirà un workshop sulle basi per la riparazione delle bici e, infine, durante tutta la giornata sarà attivo Il Nerd consiglia dove un volontario Greenpeace utilizzerà le proprie competenze di informatica, condividendo consigli e pratiche per rendere più efficienti i nostri vecchi (e nuovi) device.

La giornata terminerà alle ore 18.00 con una riunione nuovi volontari per tutti coloro che vogliono entrare a far parte del Gruppo Locale.

Contatti:

Giorgio Peperna Coordinatore del Gruppo Locale di Napoli, 3272038072

gl.napoli@greenpeace.it