“Napoli per Napoli” – Quarta giornata di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde domenica 1 ottobre

Il 1° ottobre 2023 si terrà la quarta edizione di “Napoli per Napoli”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde, voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi e coordinata dall’Assessore al Verde e all’Ambiente del Comune di Napoli, Prof. Vincenzo Santagada.

Con questa edizione si celebrerà il primo anniversario di “Napoli per Napoli” riunendo associazioni ambientaliste e comitati di quartiere che quotidianamente offrono il loro impegno per promuovere interventi di cura del verde, sensibilizzazione e divulgazione sui temi del rispetto del decoro urbano e della valorizzazione degli spazi pubblici, rendendo un grande servizio alla città.

L’iniziativa avrà luogo nell’ambito della Neapolis Marathon, un’importante manifestazione che celebra lo sport e l’ambiente. Lungo l’intero percorso della maratona, dalle 8:00 alle 14:00, il traffico sarà chiuso, consentendo di promuovere stili di vita sani e sostenibili. Saranno anche organizzati momenti di musica e di aggregazione in punti significativi del tracciato, per intrattenere i partecipanti in attesa degli atleti.

Con questa iniziativa inoltre, il Comune di Napoli partecipa ancora una volta al World Clean Up Day, un evento globale che coinvolge 191 Paesi e 60 milioni di persone in attività di pulizia e raccolta di rifiuti per un pianeta più pulito. Quest’anno tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite dell’Assemblea generale UN-HABITAT hanno sostenuto l’aggiunta del World Cleanup Day al calendario ufficiale delle Nazioni Unite ed hanno invitato tutti gli Stati membri, le organizzazioni delle Nazioni Unite e le altre parti interessate a osservare la Giornata mondiale.

Il World Cleanup Day ha inoltre ottenuto il patrocinio morale da parte del MASE, dell’UNESCO, firmato un protocollo di intesa con la Presidente del Parlamento Europeo per la promozione della Giornata Internazionale e collabora con la campagna #EUBeachCleanup della Commissione Europea. La quarta edizione di “Napoli per Napoli” si svolgerà a Piazza Municipio dalle 9:00 alle 14:00, offrendo alle Associazioni l’opportunità di presentare le loro attività e coinvolgere i cittadini in laboratori ed altre attività divulgative.