Via del Cassano, censimento raccolta differenziata a cura di Asia

Grande successo di programmazione di questa Presidenza, da lunedì 25 marzo p.v. l’intera via del Cassano ed alcune traverse, dal mercatino del perrone al Cimitero di Secondigliano, sarà interessata dal censimento propedeutico alla raccolta differenziata da parte di operatori Asia.

Gli addetti Asia avranno il compito di censire le abitazioni e le attività commerciali, per poi poter organizzare in seguito, all’avvio della raccolta differenziata, la consegna delle attrezzature per il giusto conferimento delle frazioni differenziate.

Un importante risultato raggiunto grazie alla sinergia con l’Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, il Direttore Tecnico Operativo Paolo Stanganelli e il Responsabile alla Progettazione Giovanni Avolo di Asia e la Presidenza della VII Municipalità Antonio Troiano che, sin dall’insediamento aveva promesso il massimo impegno per il raggiungimento di questo obiettivo. Lo dichiarano il Presidente della VII Municipalità Antonio Troiano ed il Vice Giuseppe Grazioso con delega all’ambiente. Sarà cura della Presidenza della Municipalità informare al cittadinanza sull’avanzamento del completamento del progetto “raccolta differenziata”