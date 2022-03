Punta Campanella all’Eudi Show a Bologna per promuovere i meravigliosi fondali e i progetti di tutela.

L’Area Marina Protetta alla più importante fiera della subacquea europea. E venerdì presentazione del progetto Life Delfi con il CNR e l’Università di Padova.

Lo staff dell’Area Marina Protetta Punta Campanella, con il Presidente Lucio Cacace, sarà a Bologna dall’1 al 3 aprile per partecipare all’Euro Show 2022, il salone europeo delle attività subacquee. L’evento, giunto alla 28esima edizione, si svolge presso la Fiera di Bologna. Punta Campanella avrà un proprio spazio espositivo nella postazione E45.

Oltre a mettere in mostra i gioielli sommersi del Parco a una vasta platea di appassionati di immersioni, l’Amp presenterà- sabato alle 16,30 sul palco Ferraro- le azioni e le attività di LifeDelfi, il progetto cofinanziato dalla Commissione Europea che mira a ridurre le interazioni tra il mondo della pesca e i delfini. Spazio anche all’importanza della Citicen Science, la scienza fatta dal cittadino con le sue segnalazioni e alla App “Marine Ranger”, uno strumento semplice ed efficace per inviare tutti gli avvistamenti di delfini o altri cetacei a una rete nazionale di esperti.

Previsti anche gli interventi di Guido Pietroluongo dell’Università di Padova e di Daniel Li Veli del CNR-Irbim. Il primo parlerà delle azioni di recupero dei cetacei che il Cert ( Cetacean stranding Emergency Response Team ) svolge in tutta Italia e nel Mediterraneo, e dei numeri degli spiaggiamenti lungo le coste italiane. Mentre il secondo illustrerà le attività di ricerca per sviluppare dissuasori di ultima generazione per tenere lontani i delfini dai pescherecci e l’utilizzo degli attrezzi da pesca alternativi per salvaguardare la specie. L’Area Marina Protetta Punta Campanella da due anni partecipa a LifeDelfi e ha installato diversi pinger, dissuasori sonori, su pescherecci della zona ed è pronta a distribuire ai pescatori locali nasse in grado di garantire efficacia nella pesca e zero pericoli per i delfini.