Punta Campanella, boe per impedire il transito a Crapolla e ai Galli

Barriere di boe per evitare l’ingresso delle imbarcazioni nel fiordo di Crapolla e in alcuni punti degli isolotti Li Galli. Sono state installate ieri dallo staff nautico dell’Area Marina Protetta Punta Campanella. Serviranno a impedire l’accesso in due zone B del Parco, garantendo anche sicurezza ai bagnanti.

Il fiordo di Crapolla è un’insenatura naturale che si trova sul versante della costiera amalfitana. È raggiungibile da Torca, frazione collinare di Massa Lubrense, attraverso uno splendido sentiero ricco di storia e tradizioni. È zona B dell’Amp Punta Campanella in cui vige il divieto di transito e ancoraggio. Lo stesso divieto in vigore ai Galli, il famoso arcipelago di isolotti dinanzi a Positano, troppo spesso preso d’assalto durante i mesi estivi. Qui le boe sono state posizionate sotto la torre del Gallo Lungo, per proteggere lo specchio acqueo dall’ingresso dei natanti, e dinanzi a uno stretto passaggio per evitare il transito dannoso e pericoloso per la sicurezza della navigazione e dei bagnanti.

” Le boe a Crapolla e ai Galli erano già state posizionate nelle estati precedenti- sottolinea Lucio Cacace, Presidente Amp Punta Campanella- Quest’anno, anche grazie alla collaborazione e al contributo dell’Amministrazione comunale di Massa Lubrense, ci saranno due novita: a breve saranno installate anche a Puolo e poi a Mitigliano, in modo da garantire maggiore rispetto delle regole e sicurezza ai bagnanti”.