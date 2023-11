Quartiere Pulito, gli interventi della settimana

Prosegue “Quartiere Pulito 2023”, che interessa strade 62 e 2 piazze delle dieci Municipalità, nelle quali verranno effettuati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti e per alcune anche di ripulitura delle caditoie.

L’intervento è coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.

Le attività di pulizia si svolgeranno:



Lunedì 27 novembre:

– Municipalità 5: Via M. De Vito Piscicelli – Via Tino da Camaino;

– Municipalità 9: Via Domenico Padula.



Martedì 28 novembre:

– Municipalità 1: Viale Gramsci;

– Municipalità 10: Via N. Bixio – Via E. Arlotta.



Mercoledì 29 novembre:

– Municipalità 2: Via de Marinis – Via Candelora – Via Banchi Nuovi – Via Santa Chiara;

– Municipalità 8: Via E. Ciccotti (lato sinistro).



Giovedì 30 novembre:

– Municipalità 3: Via Pietravalle – Via De Amicis;

– Municipalità 6: Via A. C. de Meis (da Corso Ponticelli a Via Virginia Wolf).



Venerdì 1 dicembre:

– Municipalità 4: Via Traccia a Poggioreale;

– Municipalità 7: Via de Pinedo – Via Vecchia Roma.