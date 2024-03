Quartiere Pulito, gli interventi in programma la prossima settimana

“Quartiere Pulito 2024”

Prosegueche interessa 55 strade ed una piazza delle dieci Municipalità, nelle quali verranno effettuati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi.

L’intervento è coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.



Ai cittadini è chiesto di collaborare lasciando liberi i parcheggi nelle strade interessate dagli interventi dalle ore 7:00 alle ore 12:00.



Lunedì 4 marzo:

– Municipalità 5: Via G. Orsi

– Municipalità 9: Via Catone – Via L. Andronico

Martedì 5 marzo:

– Municipalità 1: Riviera di Chiaia (da Villa Pignatelli a Via Arco Mirelli)

– Municipalità 10: Via G. Testa

Mercoledì 6 marzo:

– Municipalità 2: Via M. Schilizzi – Via Loggia dei Pisani – Via G. Basile – Rua Catalana

– Municipalità 8: Via O. Zuccarini

Giovedì 7 marzo:

– Municipalità 3: Viale Colli Aminei

– Municipalità 6: Corso Ponticelli

Venerdì 8 marzo:

– Municipalità 4: Via Nuova Poggioreale

– Municipalità 7: Via F. De Pinedo