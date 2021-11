RicominciadaTree, sabato 20 e domenica 21 per la giornata dell’Albero.

In occasione della giornata nazionale dell’Albero, il weekend del 20 e 21 Novembre il Collegamento delle associazioni e realtà territoriali denominato “ALCE – Associazioni Libere per una Comunità Ecologica”, promuove la manifestazione #RicominciadaTree a difesa dell’Ambiente, del Territorio e della Terra, con il patrocinio del Ministro della Transizione Ecologica.

Organizzata dall’associazione N’ Ssea Yet di Napoli con l’intento di unire diverse realtà locali dal basso, l’iniziativa si terrà contemporaneamente anche in altre regioni d’Italia grazie alla partecipazione delle associazioni 01_21 e Comunità Quartieri Chieti (Abruzzo) Fuori Sentiero (Basilicata), Costa Nostra (Calabria), Anticittà odv Parcobaleno (Lombardia) e Protect Our Home (Piemonte), tutte impegnate in programmi di tutela Ambientale, tra cui la campagna di Educazione Ambientale #Pianta3, in linea con gli SDG 2030 ONU.

Seppur localizzate in aree geografiche diverse e distanti tra loro, le realtà associative di ALCE sono unite dagli stessi valori di tutela ambientale, incidendo sul territorio come acceleratori sociali per la Transizione Ecologica.

L’obiettivo di #RicominciadaTree è di sensibilizzare la collettività ad assumere un comportamento più attivo, attento e consapevole nei confronti della Natura, a partire dai piccoli gesti quotidiani, contribuendo così a ridurre le cause dell’inquinamento che, come si sa, ha conseguenze devastanti sul Pianeta, tra cui il surriscaldamento globale, purtroppo già in corso.

L’iniziativa diventa così un’occasione non solo per educare una cittadinanza attiva alla cura del verde urbano ma anche per ripristinare un equilibrio ecologico e naturalistico con i parchi e le aree verdi del proprio territorio, e dove non ci sono crearle.

Ed è per questo che #RicominciadaTree invita grandi e piccini a donare un albero o una pianta al proprio territorio e a partecipare alla piantumazione che si terrà il 19, 20 e 21 Novembre nelle aree designate dalle associazioni di ALCE e riportate qui.

Nella città di Partenope, come visto, #RicominciadaTree sarà animata dall’energia dell’onda azzurra di N’Sea Yet, associazione capofila della manifestazione per la Regione Campania, che invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento il giorno 20 novembre alle ore 10:00 che si terrà nel frutteto del Parco Viviani, in via Girolamo Santacroce a Napoli. La scelta della location non è casuale: sottratto al degrado e all’abbandono in cui ha versato per anni, l’area verde di uno dei più bei parchi collinari della città di Napoli, sta ricominciando finalmente a dare i suoi primi frutti grazie agli interventi di riqualifica e di piantumazione dei soci e dei volontari di N’Sea Yet, con la preziosa collaborazione di altre associazioni del territorio e degli esercenti della zona e dei quartieri limitrofi che, con le loro donazioni, contribuiscono così a restituire alla città uno spazio naturale da condividere con la collettività.

Ed è proprio a partire dal luogo-simbolo della riconquista del verde urbano a Napoli che N’Sea Yet invita tutti a compiere il semplice gesto di piantumazione o donazione di un alberello, dando avvio a quel processo di evoluzione comportamentale di cui abbiamo bisogno più che mai in questo periodo storico. Quel gesto, assieme a tanti altri, possono diventare tanti esempi positivi che influiscono e si riflettono positivamente sulla collettività. Sono questi i giusti presupposti per il costituirsi di una comunità ecologica.