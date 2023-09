Riparte Quartiere Pulito, i prossimi interventi

Riparte “Quartiere Pulito”, che interessa 56 strade e 8 piazze delle dieci Municipalità, nelle quali verranno effettuati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti e per alcune anche della ripulitura delle caditoie.

L’intervento è coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde con delega alla Vivibilità e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.



Le attività di pulizia si svolgeranno:



Lunedì 18 settembre:

– Municipalità 2: Via Nolana – Via Carmigliano

– Municipalità 10: Via Guidetti – Via Vincenzo Tiberio



Martedì 19 settembre:

– Municipalità 3: Via Fontanelle – Piazzetta San Carlo all’Arena

– Municipalità 6: Via Egidio Velotti



Mercoledì 20 settembre:

– Municipalità 4: Via Gaetano Argento – Via S. Alfonso de Liguori

– Municipalità 7: Via Nuovo Tempio



Giovedì 21 settembre:

– Municipalità 5: Via San Giacomo dei Capri

– Municipalità 9: Via Montagna spaccata (da Bar Etoile a Quarto)



Venerdì 22 settembre:

– Municipalità 1: Via Posillipo (lato dx verso Mergellina)

– Municipalità 8: Via Lepore (Piscinola)