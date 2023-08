Sversamento illecito di rifiuti, operazione della Polizia Municipale a Scampia

Agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti all’Unità Operativa Scampia hanno eseguito mirati controlli sul territorio di competenza finalizzati alla repressione del fenomeno dell’abbandono di rifiuti.

Particolare attenzione è stata data ai siti che maggiormente vengono abusati dagli sversamenti irregolari quali, via Aganoor, via Marianella e via Piscinola.

Gli agenti, appostati in abiti civili, sorprendevano un uomo, originario della Bosnia, alla guida di un furgone a scaricare rifiuti urbani a terra in via Dietro la Vigna. Al trasgressore è stata contestata la violazione prevista per tale infrazione che prevede una sanzione di 500€. Ancora, identificati e multati due soggetti per il conferimento illecito di rifiuti urbani e, anche in questi casi, si è applicata la sanzione amministrativa della vigente ordinanza comunale, pari a euro 500. Un terzo soggetto, anch’esso residente nel quartiere di Scampia, è stato sorpreso a conferire rifiuti urbani fuori orario e per ciò multato con la sanzione di euro 50, previsto per il conferimento di piccoli sacchetti.

Infine, i Caschi Bianchi, riscontrata la presenza al suolo di alcuni componenti di scarto di autoveicoli, quali scocche e pneumatici fuori uso, allertavano gli uffici comunali preposti per il successivo prelievo e smaltimento.