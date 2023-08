Ferragosto in tivvù con Salotto Buono: prosegue la programmazione su Canale 95

Salotto Buono non si ferma, prosegue su Canale 95 la messa in onda del rotocalco ideato e condotto dal giornalista Roberto Esse e dal professore Vincenzo Peretti. Il mese delle vacanze è dedicato, come nella migliore tradizione della televisione italiana, alle repliche dei contenuti più interessanti.

Partito a febbraio, con una puntata interamente dedicata al re della pasticceria napoletana Sabatino Sirica, ha raccontato i temi dell’attualità approfondendone gli aspetti grazie alla presenza degli esperti che si sono alternati in studio. Nel corso delle trasmissioni è stato dato spazio ampio spazio ai ritratti di quanti lavorano per rendere eccellenti le produzioni della regione Campania. Artigiani e imprenditori al servizio del territorio.

Dall’agroalimentare al food il passo è breve. Ampia finestra sul mondo della cucina alla scoperta dei volti nuovi del territorio. Dalle certezze stellate alle nuove realtà che cercano la giusta visibilità. Degnamente rappresentato anche il mondo della pizza fra gli ospiti il volto più noto di tutti è stato sicuramente quello di Gino Sorbillo.

Ed ancora spettacolo, musica e cultura. Tutto quello che un tempo era considerata la terza pagina raccontata direttamente dai protagonisti incontrati nei camerini o sulle tavole del palcoscenico.

I temi e tempi della politica: antiche problematiche dalle difficili soluzioni. Tanti gli spunti per mettere in contatto chi amministra con quanti vivono sul territorio. Sindaci, consiglieri regionali e comunali si sono alternati commentando i fatti in diretta dai territori. Ed infine lo sport minore: un angolo per dare spazio a quanti vivono offuscati dal gigante Calcio Napoli.

In onda il lunedì alle 18, il martedì e il sabato alle 22.30 e il mercoledì alle 13.30.