Sviluppo sostenibile, Consiglio Comunale straordinario per Agenda 2030

Il Consiglio ha approvato all’unanimità la mozione “Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile Agenda 2030”

Approvato all’unanimità la mozione “Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile Agenda 2030” dal Consiglio Comunale, presieduto da Vincenza Amato, riunito in seduta straordinaria presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino su richiesta del Sindaco Gaetano Manfredi.

La seduta straordinaria del Consiglio comunale ha aperto le iniziative che si terranno a Napoli nell’ambito della campagna #InsiemepergliSDG, promossa dal Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme alla FAO, alla Commissione Europea, alla UN SDG Action Campaign, alla CIHEAM Iamb di Bari e Save the Children.