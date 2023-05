Terra dei fuochi, operazione Polizia Municipale a San Pietro a Patierno.

Gli Agenti della Polizia municipale Unità Operativa Tutela Ambientale, unitamente a personale dell’Esercito Italiano, nell’ambito delle operazioni interforze denominate “Terre dei Fuochi” coordinate dalla cabina di regia della prefettura di Napoli per il contrasto dell’abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici, hanno effettuati controlli ad una attività commerciale di ricambi auto sita in via Principe di Napoli area di San Pietro a Patierno, condotto da una napoletana.

Gli agenti hanno constatato ingenti quantità di rifiuti speciali pericolosi e non, specificatamente parti di auto usate in plastica e ferro in cattivo stato d’uso, batterie esauste al piombo, barattoli usati di vernici e solventi, numerosi pneumatici fuori uso, parabrezza rotti, scaffalature arrugginite, parti di motore fuori uso accatastati e bombole di gas vuote. Alla richiesta della provenienza di tali rifiuti non veniva esibito alcuna documentazione comprovante la legale detenzione degli stessi ne tantomeno veniva fornito la documentazione di come sarebbero stati smaltiti. Gli agenti, quindi sequestravano l’intera area affidandone la custodia alla stessa conduttrice, la quale veniva deferita alla A.G.