Anche Fiorello parla della voragine di via Morghen: da Marefuori a terra dentro

Si parte, ovviamente, dalla rassegna del giorno e, in particolare, dalla polemica delle ultime ore sullo spot senza cintura sulla sicurezza stradale. Non si fanno attendere le battute ironiche di Fiorello: “Io non so se sapete come si fa uno spot e tutte le persone che sono coinvolte. Ma è mai possibile che nessuno, neanche il più cretino di tutti, abbia detto qualcosa? In ogni caso, non è la prima volta che succede una cosa del genere” – ha continuato lo showman – “una volta fecero una campagna contro il fumo e il testimonial era Antonello Venditti! Ora ne faranno un’altra per l’uso del casco e il testimonial sarà Angela dei Ricchi e Poveri!” esclama ridendo ricordando la recente ospitata di Angela Brambati e Angelo Sotgiu a Viva Rai2!.

La puntata prosegue quindi con il commento a quanto è accaduto in queste ore a Napoli e alla voragine che si è improvvisamente aperta al Vomero. “Immaginate la sensazione, improvvisamente da ‘Mare Fuori’ si è passati a ‘Terra Dentro’! Scherzi a parte, facciamo un grande in bocca al lupo ai feriti!”.