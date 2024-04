Comicon, chiusa un’edizione da record, 175.000 presenze

Nuovo record per Comicon Napoli che conclude la XXIV edizione con 175.000 visitatori e si avvia verso due attesi appuntamenti: il secondo anno di Comicon Bergamo (21 – 23 giugno) e Comicon Napoli 2025 che celebrerà l’importante traguardo della XXV edizione del festival. Comicon Napoli 2024 ha offerto un programma ricchissimo per tutte le aree del festival (Fumetto, Cinema e Serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland, Mostre, PizzaCon, J-Pop Manga Niwa, Urban) con oltre 30.000 mq coperti, 50.000 mq di spazio all’aperto, un teatro da 850 posti al coperto e un’arena all’aperto da 6.000 posti, 400 espositori, più di 450 ospiti, oltre 580 eventi e 8.000 accreditati tra i professionisti dei diversi settori.

“Siamo molto felici – ha dichiarato Claudio Curcio, presidente e fondatore di Comicon – del successo del festival e della sua straordinaria proposta di qualità e rilievo internazionale. La manifestazione è un esempio felice di fusione tra i diversi linguaggi della creatività, ma anche tra sviluppo economico, turismo e divulgazione. Tante novità in questa XXIV edizione, nuove aree tematiche e ospiti provenienti da tutto il mondo. Uno speciale ringraziamento alla delegazione della Corea del Sud e agli amici di Komacon con cui è nato il gemellaggio Comicon-Bicof (Bucheon International Comics Festival) grazie al quale decine di artisti, mostre, eventi e anche cultura gastronomica sono state presenti a Napoli. A Comicon Napoli abbiamo attirato i più importanti editori, autori, content creator e tutti i principali attori delle filiere dei settori coinvolti nel festival, oltre ai grandi brand nazionali ed internazionali che ci seguono come partner e sponsor. Uno speciale ringraziamento all’intero gruppo di lavoro che con dedizione e passione si impegna ogni anno per il crescente successo. Siamo orgogliosi di aver reso accessibili, per la prima volta, tanti eventi in Linguaggio dei Segni e aver ampliato l’attenzione alle fragilità sociali ed alle disabilità. Un ringraziamento ulteriore alla Regione Campania che da qualche anno ci sostiene per parte delle mostre e attività culturali in Comicon, e al Comune di Napoli che è intervenuto per la prima volta sugli eventi e mostre svolte in città, nel programma Comic(on)off”.

Siamo tutti stanchi, staff e comiconiani.

Chi ha percorso chilometri per accompagnare un ospite da un talk a un altro, chi invece ha atteso quello stesso ospite in una lunga fila per un firmacopie. Chi ha impiegato ore a piegare mappe e programmi e chi ha fatto le ore piccole per creare il suo cosplay. Per tutto l’anno abbiamo lavorato a questo evento, e voi per tutto l’anno lo avete atteso.

Grazie quindi a tutto lo staff per aver voluto sempre il meglio per ogni visitatore, per aver dato tutto e di più e per metterci sempre il cuore. Senza di voi COMICON non potrebbe esistere, lo sappiamo bene.

E che dire per il nostro pubblico? Ogni volta che entrate da quei cancelli, da tutte le direzioni, ci avvolgete nell’abbraccio più grande, più colorato e più caloroso possibile. Senza di voi COMICON non avrebbe senso di esistere, davvero.

Insieme, staff e comiconiani, siete COMICON. Arrivederci quindi al prossimo incontro di queste due famiglie magiche, che per un po’ di tempo all’anno diventano una.