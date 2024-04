Esplosione in appartamento ai Quartieri Spagnoli, crolla muro, nessun ferito probabile fuga di gas

Fuga di gas, esplosione e crollo ai Quartieri Spagnoli a Napoli, tanta paura ma nessun ferito.

Secondo quanto si apprende, diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in Vico Tre Re a Toledo per il parziale crollo di un edificio in muratura.

Dai primi accertamenti, sembra che un’esplosione abbia causato il cedimento di un muro al quinto piano di un edificio.

Fortunatamente, pare non ci siano persone ferite o coinvolte, nonostante la caduta di calcinacci.

La polvere ricopre alcune auto parcheggiate in zona. Sul posto sono intervenuti anche 118 e polizia municipale, insieme ai tecnici dell’Enel e della ditta del gas.

A causare l’esplosione dovrebbe essere stata una fuga di gas.