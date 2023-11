Corso di recitazione, open day a Palazzo Venezia il 7 dicembre

Si informa che la Rampa Film Academy (ramo della RAMPA FILM APS) sotto la direzione artistica del regista e attore napoletano Nando Morra ad ottobre ha dato inizio da un corso di recitazione cinematografica (con lezioni di recitazione anche in lingua inglese) il quale si tiene ogni lunedì nel centro storico di Napoli alla via Benedetto Croce 19 (c/o Palazzo Venezia).

In seguito all’entusiasmo che il corso ha suscitato si è deciso di organizzare un OPENDAY in data giovedì 7 dicembre 2023 ore 18 nella suddetta sede per consentire la conoscenza del corso e dei suoi docenti a chiunque fosse interessato.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti.

Di seguito i riferimenti per prenotare la propria partecipazione attraverso messaggio whatsapp o per email:

Whatsapp: 3337363189 | 3316007051

E-mail: info@rampafilm.com