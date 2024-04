Due appuntamenti all’Accademia di Belle Arti mercoledì 24

Alle ore 11.00 nel Teatro Antonio Niccolini dell’Accademia, nell’ambito del progetto I Mestieri dello Spettacolo a cura della Scuola di Scenografia, si terrà l’incontro con Nicola Rubertelli, scenografo di fama internazionale. Rubertelli racconterà agli studenti la sua importante carriera che lo ha visto dal 1960 al 1990 scenografo per la Rai, una proficua collaborazione che ha prodotto a sceneggiati di grande successo, opere televisive tratte dai lavori dei grandi drammaturghi, da Goldoni a Pirandello, da Checov a Strindberg affrontando sia i classici che i testi più contemporanei. Un’occasione unica per gli studenti di venire a stretto contatto con chi come Rubertelli ha lavorato con i grandi registi italiani e stranieri da Orazio Costa a Luca Ronconi, Antonio Calenda, Ruggero Cappuccio e Hennin Brockhaus e con i migliori direttori di orchestra del panorama internazionale. Rubertelli parlerà anche della sua lunga collaborazione con il Maestro Roberto De Simone (dal 1990) impegnato con opere sia di prosa che liriche di forte rilievo, dal Socrate Immaginario al Don Giovanni con la direzione di Riccardo Muti.

Alle ore 15.30 in Aula Magna gli studenti avranno l’occasione di incontrare e confrontarsi con IGORT Magister dell’edizione 2024 del COMICON iniziativa che consolida l’importante collaborazione instaurata negli anni con il più grande Festival Internazionale della Cultura POP. L’Accademia di Belle Arti di Napoli sarà presente al Festival con le Scuole di Design della Comunicazione, Cinema e Audiovisivo e Grafica d’Arte Illustrazione.

Due appuntamenti che confermano l’importanza di instaurare collaborazioni e sinergie con le realtà locali e nazionali a favore di una formazione d’eccellenza e dello sviluppo di competenze nell’ambito dell’alta formazione artistica e che confermano l’Accademia di Belle Arti di Napoli quale luogo deputato alla creatività.