Giornata mondiale del libro, reading e musica a Port’Alba

Martedì 23 aprile è la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.

In questo giorno così importante per la cultura l’appuntamento è a Port’Alba, la via storica dei libri, per festeggiare insieme alla cittadinanza, con le parole e con la musica.

Un appuntamento che diventerà permanente nell’ambito della programmazione culturale della città di Napoli è a cura di Associazione Culturale Port’Alba, ACE Associazione Campana Editori, NapoliCittàLibro, organizzato nell’ambito del Patto per la Lettura della città di Napoli, in un percorso di collaborazione strategica attiva e continuativa con il Comune di Napoli.

L’evento avrà inizio alle 18:00 con:

Annalisa Angelone, Angela Ansalone, Alessandro Bacarelli, Chiara Effuso, Claudio Ciccarone, Claudio Pennino, Vittorio del Tufo, Luca Delgado, Gennaro di Biase, Gigi Di Fiore, Federica Flocco, Gianfranco Gallo, Pino Imperatore, Lello Marangio, Francesca Marone, Lorenzo Marone, Antonio Menna, Paolo Miggiano, Marco Molino, Vincenzo Patella, Alessandro Polidoro, Isabella Pedicini, Claudio Pennino, Martin Rua, Antonio Sacco, Sergio Siano, Ciro Tremolaterra, Nando Vitali.

E con le artiste e gli artisti:

Rossella Capobianco, Alessia Castellano, Rossella Capobianco, Rossella Corporente, Teresa De Rosa, Fortuna Fogliano, Carmela Merlino, Fabio Paesano, Andrea Ruggiero, Cherubina Santoro, Stefania Trigilio, Veronica Varriale,