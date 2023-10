Il Castello Rivelato: itinerari di visita a Castel Capuano

I tesori d’arte di Castel Capuano tornano eccezionalmente accessibili ai napoletani e ai turisti. Dopo il grande successo di pubblico registrato dalla prima edizione dell’iniziativa, torna “Il Castello Rivelato”, ciclo di aperture straordinarie settimanali che dal 28 ottobre al 2 dicembre renderà visitabili le sale del maniero normanno per secoli accessibili solo per il disbrigo di pratiche giudiziarie.

Promosse dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano, le visite si svolgeranno di sabato, con partenza alle ore 9:30, 11:30 e 12:30 dall’ingresso principale, sito in via Concezio Muzii, 2 (lato via dei Tribunali).

Per ogni turno sarà consentito l’accesso a 25 persone, che avranno modo di esplorare gli ambienti del castello e di apprezzarne il valore storico, architettonico e artistico grazie alla presenza di accademici ed esperti, per l’occasione nel ruolo di ciceroni. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite.

“L’avvio di questo nuovo ciclo di aperture straordinarie di Castel Capuano, realizzato grazie alla collaborazione attivata con la Fondazione Castel Capuano, conferma e rafforza l’attenzione che l’Amministrazione Manfredi ha voluto riservare al sito monumentale, operando per favorirne la valorizzazione e progressiva rivitalizzazione. Un impegno non episodico alla restituzione di alcuni straordinari luoghi d’arte alla città, testimoniato anche dalla recentissima intesa raggiunta con la Reale Arciconfraternita e Monte del SS. Sacramento dei Nobili Spagnoli per la valorizzazione della Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli” ha dichiarato Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli.

“Non posso che esprimere soddisfazione per questo nuovo ciclo di aperture al pubblico di Castel Capuano, realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Napoli ed alla disponibilità di accademici quali Giulio Pane e Sergio Attanasio e di esperti come Amalia Scielzo ed Annalisa Porzio” ha dichiarato Aldo De Chiara, presidente della Fondazione Castel Capuano.

Completa il programma, dal 28 ottobre al 2 dicembre, un turno di visita riservato alle scuole superiori del territorio, che per la prima volta apre le porte del castello alle studentesse e agli studenti con una proposta loro dedicata. La partenza del tour è prevista per le ore 10:30.

“L’idea di riservare parte degli accessi alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di II grado di Napoli nasce dall’esigenza di favorire e incentivare una più approfondita e articolata conoscenza della Città tra i giovani che la abitano” – afferma l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano – “Attraverso la conoscenza e l’esperienza sarà possibile apprezzare e rispettare i luoghi e le realtà che ci circondano”.

Condurranno gli itinerari guidati gli architetti e storici dell’architettura Sergio Attanasio e Giulio Pane (docenti, Università degli studi di Napoli “Federico II”), la storica dell’arte Annalisa Porzio (già Funzionaria del Ministero della Cultura) e l’architetta Amalia Scielzo (già Funzionaria Direttrice della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per il Comune di Napoli).

Maggiori informazioni al link: www.comune.napoli.it/ilcastellorivelato

Prenotazioni al link: bit.ly/ilcastellorivelato