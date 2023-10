A Palazzo San Giacomo uno screening gratuito per la maculopatia

Circa cento persone hanno preso parte, a Palazzo San Giacomo, a “Mi prendo cura di…Giornata di screening Maculopatie”.

Il progetto è stato voluto dall’Assessorato alla Salute e al Verde che lo ha realizzato in collaborazione con l’Associazione Cittadinanzattiva Campania e con il supporto tecnico di Medianova.

I partecipanti allo screening hanno potuto sottoporsi ad una visita effettuata dagli specialisti dell’Unità operativa complessa di Oculistica dell’Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, coordinati dal dottor Vincenzo De Angelis.

“Con la seconda edizione di Salute per Tutti, nel mese di settembre abbiamo offerto una varietà di servizi ai circa 15mila cittadini che hanno partecipato. La Giornata di screening Maculopatie –ha spiegato l’assessore alla Salute Vincenzo Santagada– è un’iniziativa di prevenzione, rivolta essenzialmente ai dipendenti del Comune di Napoli, che riguarda questa specifica patologia.

Oggi, con una diagnosi tempestiva, è possibile intervenire in maniera efficace con i farmaci e con altri trattamenti disponibili. Insieme a Cittadinanzattiva, che ha collaborato alla realizzazione di questa giornata, stiamo discutendo della possibilità di estendere l’attività di screening coinvolgendo tutte le Municipalità in maniera da offrire questo servizio ai tanti cittadini che oggi rinunciano a sottoporsi ai controlli a causa della povertà sanitaria”.