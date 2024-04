La Convenzione che rende equa e sostenibile la Sanità Privata in Italia

In un periodo di grandi incertezze sul futuro del Sistema Sanitario Nazionale, è fondamentale garantire l’accesso alle cure mediche, soprattutto per coloro che non hanno un’assicurazione sanitaria. In questo contesto, è stata ideata Salute Privata: la prima convenzione online ideata con l’obiettivo di promuovere una sanità privata più sostenibile. Questo progetto mira a colmare il divario tra chi ha accesso alle cure sanitarie private e chi, privo di un’assicurazione sanitaria, si trova in una situazione di maggiore vulnerabilità. Questa disparità costringe ogni anno migliaia di persone ad abbandonare l’idea di curarsi. In Italia, purtroppo la diffusione delle polizze sanitarie individuali è molto limitata a causa dei costi elevati. Le compagnie assicurative, consapevoli del maggiore rischio connesso alle polizze individuali, privilegiano la promozione delle polizze sanitarie collettive presso le grandi aziende. Questo spiega perché le assicurazioni sanitarie vengono principalmente sottoscritte come parte dei pacchetti welfare offerti dalle aziende ai propri dipendenti. È inoltre paradossale notare che proprio nel momento in cui diventa essenziale essere in possesso di una polizza sanitaria, pensiamo agli over 65, molte compagnie assicurative considerano questi pazienti non più assicurabili.

Gli ideatori di Salute Privata – https://www.saluteprivata.it/ hanno concepito quindi un’iniziativa volta a trasformare l’accesso alla sanità privata da un privilegio elitario a un diritto fondamentale per tutti i pazienti, assicurati e non.

Iscrivendosi a Salute Privata in modo completamente gratuito, i pazienti privi di assicurazione possono finalmente accedere alle stesse agevolazioni riservate alle compagnie assicurative e ai grandi fondi di assistenza sanitaria. Queste entità beneficiano spesso di tariffe agevolate nella liquidazione dei sinistri grazie alla loro vasta base di iscritti. La capacità di indirizzare un gran numero di pazienti verso una specifica struttura sanitaria privata conferisce infatti a tali enti una forza negoziale proporzionale al loro numero di iscritti. D’altra parte, la convenzione Salute Privata offre ai medici in libera professione e alle strutture sanitarie private un’opportunità unica di promuovere i propri servizi su una piattaforma dedicata: i pazienti “out of pocket”. A differenza degli assicurati, questi pazienti costituiscono una preziosa risorsa per garantire l’equilibrio finanziario nelle strutture sanitarie private, in quanto pagano immediatamente e con una minore burocrazia amministrativa le spese sanitarie, contribuendo così in modo significativo alla loro sostenibilità finanziaria. Con Salute Privata, si è cercato di creare una sinergia tra coloro che hanno bisogno di cure e coloro che sono in grado di fornirle