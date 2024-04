Emergente Pastry, la Selezione Centro-Sud

Si è conclusa la Selezione Centro-Sud del premio EmergentePastry 2025. I quattro concorrenti che avranno accesso alla Finale sono: Francesco De Padova del Santa Elisabetta** a Firenze, Michele Di Leva del ristorante Un Piano Nel Cielo* di Casa Angelina a Praiano in Campania, Nicoletta Nocerino del Torre del Saracino** a Vico Equense in Campania e Matilde Morandi del ristorante Arnolfo** a Colle Val d’Elsa in Toscana.

La pasticceria professionale della ristorazione e dell’ospitalità di fascia superiore sta vivendo una stagione decisamente felice e rappresenta motivo d’orgoglio crescente, segno distintivo della qualità complessiva della struttura, attrattore dell’attenzione mediatica, oggetto di spettacolarizzazione e vanto estetico. Considerazioni che ci hanno indotto a ideare EmergentePastry, a completamento della serie “Emergente” (Chef, Pizza, Sala, Ricevimento), format di gare che da tempo realizziamo con successo.

La nuova edizione 2025 si articola come d’abitudine nei tre appuntamenti: la Selezione Centrosud, la Selezione Nord e la Finale, dove saranno ammessi i primi 4 classificati di ogni selezione.

I concorrenti, come d’abitudine, sono tutti giovani professionisti under 30 che abbiamo individuato unicamente per merito e che hanno realizzato i loro elaborati di pasticceria di fronte ad una giuria di noti Pastry Chef, Maestri Pasticcieri e Giornalisti di settore.

Anche a Maddaloni ogni concorrente ha elaborato quattro ricette: un dessert al piatto, uno che preveda la cottura al forno e due finger food, uno dolce e uno salato.

La giuria ha tenuto conto non solo della qualità tecnica e di gusto dei vari elaborati, ma anche del comportamento professionale, di come il concorrente si è presentato e ha illustrato i propri dessert alla giuria, di come ha rispettato i codici di sostenibilità, i tempi, la pulizia della postazione di lavoro.

Al termine della gara si è svolta la presentazione del libro “Calici&Spicchi – 101 modi per abbinare bene i vini alle pizze” – della giornalista Antonella Amodio, un libro che racconta l’armonia che c’è tra la pizza e il vino.

Durante la presentazione sono intervenuti:

– Giuseppe Daddio– Patron di Dolce&salato insieme a Aniello Di Caprio

– Andrea De Filippo – Sindaco di Maddaloni

– Vincenzo Sant’Angelo – Consigliere Regionale

– Francesco Tedesco, Fondatore progetto LP

– Concetta Pigna – Referente Vini La Guardiense

– Massimo Verde – Editore

La giornata è terminata con la premiazione che ha annunciato i quattro giovani pasticceri che accedono alla Finale:

– Francesco De Padova del Santa Elisabetta** a Firenze,

– Michele Di Leva del ristorante Un Piano nel Cielo* del resort Casa Angelina a Praiano in Campania

– Nicoletta Nocerino del ristorante Torre del Saracino** a Vico Equense, Campania

– Matilde Morandi del ristorante Arnolfo** a Colle Val D’Elsa, Toscana

Il premio “Miglior lievitato da colazione”, in collaborazione con Le Sinfonie di Agugiaro&Figna è stato un ex aequo di Angelo Artucci, pastry chef del ristorante La Terrazza dell’Hotel Eden di Roma e Roberta La Piana del ristorante San Baylon di Palazzo Ripetta a Roma.

Gli altri concorrenti in gara:

– Alessandro Gallo dell’Osteria Le Logge a Siena, Toscana

– Alessio Magistro del ristorante Pepe Rosa a Capo D’Orlando, Sicilia

– Barbara Pia Ruscinito del Ristorante Cosmo a Pompei in Campania

Molto piacevole il brindisi e buffet insieme a tutti i presenti con i partner dell’evento: le selezioni di carni pregiate di Cillo Experience, le preparazioni di Master Martini di Unigrà, Latteria Frascheri, i latticini di Sorì, i vini de La Guardiense, i pani e le pizze preparati dalla scuola Dolce&Salato con le farine di Agugiaro & Figna Molini, il caffè di Club Kavè, l’acqua di Ferrarelle e i liquori di Pallini.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor, ai giurati e lo staff della scuola Dolce&Salato.

Il prossimo appuntamento sarà il 23 ottobre presso la scuola sociale In-Presa a Carate Brianza per la Selezione Nord!

SPONSOR DELL’EVENTO: Agugiaro & Figna Molini, Club Kavè, Ferrarelle, Frascheri, Goeldlin, La Guardiense, Le Sinfonie, Macelleria Cillo, Pallini, Sorì Italia, Unigrà