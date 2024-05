Il Sindacato Giornalisti della Campaniaa patrocina il Teatro del Gusto

Il Teatro del Gusto è un festival enogastronomico di tre giorni 4, 5 e 6 maggio 2024 dedicato al mondo del vino e del cibo artigianale.

Non è una semplice “fiera” di vini e cibi artigianali con circa cento banchi d’assaggio, ma un vero e proprio simposio sul tema dell’agricoltura naturale, consumo consapevole ed enogastronomia di qualità dove incontreremo e ci confronteremo con vignaioli, cuochi, produttori, attori e artigiani che orbitano nel mondo del Gusto. Lo faremo con appuntamenti, degustazioni, interagendo con i produttori che potranno partecipare ad un mercato tutto per loro e ancora in laboratori e workshop nel primo festival enogastronomico dedicato alle produzioni artigianali.

In occasione del festival l’associazione culturale Teatro del Gusto ha stipulato una speciale convenzione con il SUGC, che ha offerto patrocinio morale all’iniziativa, con le seguenti modalità:

– Ingresso ridotto a 10,00 euro per i giornalisti iscritti al Sindacato scrivendo a press@teatrodelgusto.net e info@teatrodelgusto.net

– Sconto esclusivo sulla formula abbonamento ai tre giorni. Invece di 50 euro, 35 euro in prevendita scrivendo a press@teatrodelgusto.net e info@teatrodelgusto.net

– Sconto del 30% sulle masterclass che pubblicheremo online a partire dal 10 aprile 2024 scrivendo a press@teatrodelgusto.net e info@teatrodelgusto.net

Per procedere alla prenotazione si ha tempo fino a venerdì 3 maggio.

Il programma completo qui