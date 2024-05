Torna Wine&TheCity, da lunedì 20 a sabato 25, opening all’Archivio di Stato

Dal 20 al 25 maggio a Napoli è Wine&Thecity, la settimana più attesa della primavera napoletana.

Vino, luoghi insoliti, bellezza sparsa, incontri, storie e degustazioni diffuse in città: la nostra ebbrezza creativa che dal 2008 ha rivoluzionato il modo di comunicare il vino.

Per questa XVI edizione ci siamo ispirate al più prezioso e sociale abitante delle vigne, l’ape.

Come le api siamo laboriose, instancabili, corali. E stiamo lavorando al nostro alveare 2024. Dove saremo? Ecco qualche anticipazione: il 20 maggio uno dei luoghi più antichi e affascinanti della città ospiterà la serata inaugurale, come sempre arte e vino per grandi emozioni.

Il 22 maggio saremo tra le vie di Chiaia per la tradizionale festa mobile tra boutique, atelier, gallerie d’arte e design. E poi giardini e cortili storici, grandi alberghi e indirizzi segreti. Gran Finale sabato 25 maggio al Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte.

“Coltiviamo ebbrezza creativa, mettiamo in moto la città, andiamo alla scoperta di luoghi mai visti o semplicemente dimenticati. Siamo nomadi e trasversali, parliamo molti linguaggi. Ci piace la contaminazione, sovvertiamo gli stereotipi. Crediamo nella pluralità di voci e nel vino come espressione culturale”

PROGRAMMA COMPLETO