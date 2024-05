Sant’Agnello in salute, sabato 4 focus bambini

Sabato 4 maggio prende il via la rassegna “Sant’Agnello in salute” promossa dal Comune per informare e sensibilizzare i cittadini sulle tematiche riguardanti il benessere psicofisico, gli stili di vita e le problematiche sanitarie.

Alle 17:00 presso l’MSC Sporting Club a via Cocumella si terrà il primo incontro, aperto a tutti, dal titolo “Inquadramento e gestione della febbre in età pediatrica” con l’esperto Pierluigi Marzuillo, professore associato dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

«Diamo il via a questi incontri in chiave divulgativa con l’intento di avvicinare tutte le fasce della popolazione a temi importanti relativi a prevenzione, patologie e percorsi medico-sanitari – spiega il Sindaco del Comune Sant’Agnello Antonino Coppola – Iniziamo sabato con il prof. Pierluigi Marzuillo, nostro concittadino, che ringrazio per aver aderito con entusiasmo all’iniziativa, per approfondire insieme un argomento particolarmente sentito tra le famiglie e per fornire strumenti e nozioni utili ad inquadrare e gestire al meglio gli episodi febbrili dei nostri piccoli».

Saranno analizzati i sintomi delle malattie otorinolaringoiatriche, in considerazione anche dell’intensa socialità dei bambini in età scolare, insieme ai dubbi e alle preoccupazioni più ricorrenti, tra cui le modalità di intervento, l’impiego ragionato di paracetamolo o ibuprofene, gli approcci di sostegno farmaceutico e psicologico, il rapporto medico-paziente.