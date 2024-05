Una mostra in itinere per ricordare Gianmaria Lembo a cura de I Sedili di Napoli

Si snoda su tre diversi siti del Centro Storico di Napoli, una particolare mostra iconografica di stampe d’Arte Sacra, dedicata alla memoria del compianto Gianmaria Lembo, noto maestro, collezionista ed ispettore onorario della Soprintendenza Archivistica, recentemente e prematuramente scomparso.

<<E’ un doveroso omaggio ad uno dei protagonisti della scena culturale partenopea – dichiarano Massimo Faella, Presidente dell’Associazione Respiriamo Arte; Rosario Martusciello, Superiore della Confraternita del SS. Crocifisso “La Sciabica” e Giuseppe Serroni, Presidente dell’Associazione I Sedili di Napoli ETS – a pochissimi mesi dalla sua scomparsa che tanto clamore ha suscitato in Città. Gianmaria Lembo era infatti conosciuto ed apprezzato in tutti gli ambienti non solo del collezionismo d’arte ma anche per il suo impegno nella divulgazione della Storia della Stamperia partenopea tant’è che le sue collezioni di stampe sacre sono state più volte esposte nei principali ma anche nei meno noti siti monumentali della Città>>.

Venerdì 3 maggio 2024, alle ore 16:30 nella appena riaperta al pubblico chiesa di San Nicola a Pistaso in Via San Biagio dei Librai con altro accesso da Largo del Divino Amore, ci sarà la presentazione ufficiale della Mostra in itinere “Nel ricordo di Gianmaria Lembo” come prima tappa espositiva.

La chiesa riaperta dopo oltre settanta anni, ha già in corso l’esposizione di un suggestivo grande “Presepio di Pasqua” con un’affluenza in poco più di un mese di oltre 10.000 visitatori e per questa occasione ospiterà una piccola sezione della mostra in itinere dedicata al culto ed alla devozione popolare per San Gennaro dal titolo: “Sanghe nuosto, San Gennaro e Napoli” curata da Giovanni Samo con alcune stampe dalla collezione Lembo.

Le altre due tappe saranno la chiesa di Santa Luciella, ormai ampiamente conosciuta a livello internazionale, in Vico Santa Luciella, tra Via San Gregorio Armeno e Via San Biagio dei librai con una sezione espositiva dal titolo: “Per il viaggio in Paradiso: Santi, Santini e Anime del Purgatorio” e la terza tappa, presso la cappella della Confraternita del SS. Crocifisso della La Sciabica, in Piazza San Gaetano, ha come titolo: “Madonna mia” con stampe della collezione Lembo dedicate proprio al culto mariano.

Orari e date:

1- “Per il viaggio in Paradiso: Santi, Santini e Anime del Purgatorio”.

QUANDO: tutti giorni dalle 10:30 alle 18:00, dal 3 al 31 Maggio.

DOVE: Chiesa di Santa Luciella ai Librai, Vico Santa Luciella 5 Napoli.

2- “Sanghe nuosto, San Gennaro e Napoli”

QUANDO: tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, dal 3 fino al 17 Maggio.

DOVE: Chiesa di San Nicola a Pistaso, Via San Biagio dei Librai/Largo Divino Amore.

3- “Madonna Mia”

QUANDO: nei giorni 5, 12 e 19 Maggio alle ore 11:00 o alle ore 12:00; ingresso gratuito con prenotazione al sscrocifissosciabica@libero.it

DOVE: Chiesa del SS. Crocifisso detta la Sciabica, sotto la Chiesa di San Paolo Maggiore, Piazzetta San Gaetano.