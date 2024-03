Istituto Marangoni goes to Napoli: l’open day insieme a Vogue Italia e AD Italia per scoprire il mondo della moda, dell’arte e del design

Istituto Marangoni, l’istituzione accademica leader a livello internazionale con una lunga storia di eccellenza nell’istruzione, approderà a Napoli il 9 marzo presso il Grand Hotel Vesuvio per un open day dedicato a giovani che desiderano avvicinarsi al mondo della moda, dell’arte e del design e delle fragranze. Un’opportunità unica per i giovani talenti di domani di entrare in contatto con la realtà di Istituto Marangoni.

Una giornata di orientamento che offrirà un’ampia panoramica dell’offerta formativa, con la possibilità di interagire con i docenti esperti e di individuare il percorso di studi più adatto alle proprie aspirazioni. La presentazione dei docenti, in programma dalle 15:00, fornirà un’approfondita comprensione dei corsi offerti e dell’approccio pedagogico distintivo di ciascuna disciplina. L’intervento del Career Service, unito alle storie di successo degli Alumni, evidenzierà l’impegno di Istituto Marangoni nell’accompagnare gli studenti nel percorso di preparazione e accesso al mondo del lavoro.

Il 9 marzo sarà l’occasione per approfondire anche “Fashion & Music: a creative balance”, “Future Trends in Fashion & Art” e “Designing the Future” – i contest in partnership con Vogue Italia e AD Italia, e che offrono l’opportunità di accedere a esclusive borse di studio a supporto del talento.

Istituto Marangoni, con la sua reputazione consolidata e la presenza in città come Milano, Firenze, Parigi, Londra, Mumbai, Shanghai, Shenzhen, Miami e Dubai continua a plasmare il futuro dei creativi e si impegna a offrire un ambiente accademico stimolante e all’avanguardia, guidando gli studenti verso il successo e la realizzazione delle proprie aspirazioni creative. L’open day sarà un’occasione imperdibile per entrare in contatto con la vivace comunità di Istituto Marangoni e dare il via a un percorso formativo ricco di opportunità.

Istituto Marangoni accoglie tutti gli appassionati e aspiranti professionisti del settore a partecipare a questo straordinario evento, dove la passione si fonde con l’istruzione di qualità, creando un ponte verso un futuro promettente nel mondo creativo.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’evento, è possibile visitare il sito ufficiale di Istituto Marangoni: https://www.istitutomarangoni.com/landing_pages/it/roadshow/napoli