Acerra, Al 4° Circolo l’inaugurazione dell’Aula dei diritti dei bambini e dello Sportello della Pace

Una grande Giornata di Pace che ha dato voce ai diritti dei bambini, declamati ed interpretati con significative performance proprio da loro, gli alunni delle classi IV F e V G coordinati dalle docenti, i veri protagonisti a cui è stato dedicato questo importante progetto di Pace che segna un goal vincente su tutti i venti di guerra in corso e che vuole porgere anche un argine difensivo alla violenza dilagante.

“Seminiamo nei piccoli germogli di Pace per un futuro possibile. Diamo loro la possibilità di prendere coscienza e di lanciare da questa finestra del mondo messaggi e istanze di Pace per farsi promotori di valori, difensori dei diritti dei tanti bambini che non hanno voce nei paesi in guerra a cui sono negati i diritti fondamentali ed essere voce di chi non ha voce “. Questo il leit motiv della giornata. Subito una proposta lanciata durante l’incontro: quella di mettersi insieme e scrivere una lettera da inviare al governo perchè si impegni a far “cessare il fuoco” in Ucraina e in Medio Oriente, nella Striscia di Gaza. “Troppi bambini stanno soffrendo, troppi stanno morendo, potrebbe accadere anche a noi, non possiamo restare fermi a guardare. Vogliamo un futuro di Pace”! A fare gli onori di casa la Dirigente scolastica Rosanna Bianco. Sono stati presenti alla cerimonia, il Sindaco di Acerra, Tito d’Errico; l’Assessore alle politiche scolastiche, Milena Petrella, che ha ricevuto la delega di “Amministratrice di Pace” durante la 1a staffetta della Fiaccola della Pace nella Città di Acerra; l’Assessore all’ambiente e legalità, Milena Tanzillo; I membri del Consiglio d’Istituto con la Presidente; Sally Addeo, figlia del sig. Verone; la Presidente del Movimento Ambasciatori per la Pace III Millennio, Agnese Ginocchio. E’ stata presente inoltre Antonietta Rucco, Assessore alle politiche scolastiche e alle Pari Opportunità di Falciano del Massico, e “Amministratrice di Pace” del Comune che ha recentemente ricevuto la nomina di “Città per la Pace durante l’inaugurazione del 1° Sportello della Pace e dei Diritti Umani in Campania. Presente inoltre Giovanna Licenziato , Presidente dello Sportello di ascolto e centro antiviolenza di Falciano. Al momento dell’ inaugurazione dell’ “Aula dei Diritti dei bambini e delle bambine” e del “1° Sportello della Pace e dei diritti umani I CARE” di Acerra Città metropolitana della provincia di Napoli, è stata eccezionalmente accesa la “Fiaccola della Pace”, con una dedica per la Pace in Ucraina, in Medio Oriente tra Israele, Palestina e Striscia di Gaza e nel mondo, in solidarietà con tutti i bambini vittime di guerra, per ricordare infine il 75° anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo e i 100 anni dalla nascita di Don Milani a cui lo “Sportello I CARE” si ispira.