Quando l’ultimo poema di Manuel Alegre, presentazione mercoledì 22 al Consolato Portoghese

Mercoledì 22 Novembre dalle 17:30 si presenta, presso il Consolato Onorario del Portogallo di Napoli (Via Nardones, 118), Quando l’ultimo poema di Manuel Alegre, il grande poeta, letterato e uomo politico portoghese.

Il volume Quando, edito da Homo Scrivens, è stato curato e tradotto in italiano dall’esperta lusitanista Maria Luisa Cusati – Professore di Letteratura Portoghese e Brasiliana all’Università “L’Orientale” e all’Università “Suor Orsola Benincasa” e Console Onorario del Portogallo a Napoli.

Alla presentazione intervengono la curatrice e traduttrice del volume, Maria Luisa Cusati; la giornalista Armida Parisi e l’editore Aldo Putignano. Nel corso dellʼincontro verranno letti versi sia in lingua originale sia nella traduzione italiana da Maria Teresa Mendes e da Adriana Carli.

L’edizione italiana di Quando (con testo portoghese a fronte) è arricchito da un’attenta appendice della curatrice che testimonia il profondo legame di Alegre con l’Italia e regala alcuni dei versi che Manuel Alegre ha dedicato alla città di Napoli.

Quando è uscito in lingua portoghese per l’editore Dom Quixote nel novembre del 2020.

IL LIBRO

Quando è un libro di poesie che interroga la nostra esistenza. È una sentita testimonianza di Manuel Alegre sulla vita, sul mondo e sulla stessa poesia. Grazie a questi versi, il lettore si confronta con il tempo: quello passato, ovvero con le esperienze; il tempo presente, che è un tempo chiuso; e le incertezze che ci aspettano all’orizzonte, ossia il tempo a venire. Ecco la vita di tutti noi. Qui Alegre coinvolge, con espliciti riferimenti, poeti e scrittori del calibro di Omero, Virgilio, Dante, Camões e Shakespeare, ma anche Bob Dylan, e ci racconta a modo suo personaggi come Mandela e Stalin e fatti storici quali la guerra coloniale, il maggio del 1968 e lʼAmerica di è un libro di poesie che interroga la nostra esistenza. È una sentita testimonianza di Manuel Alegre sulla vita, sul mondo e sulla stessa poesia.: quello passato, ovvero con le esperienze; il tempo presente, che è un tempo chiuso; e le incertezze che ci aspettano all’orizzonte, ossia il tempo a venire. Ecco la vita di tutti noi. Qui Alegre coinvolge, con espliciti riferimenti, poeti e scrittori del calibro di Omero, Virgilio, Dante, Camões e Shakespeare, ma anche Bob Dylan, e ci racconta a modo suo personaggi come Mandela e Stalin e fatti storici quali la guerra coloniale, il maggio del 1968 e lʼAmerica di oggi

Manuel Alegre

Intellettuale e uomo politico portoghese, è considerato uno dei massimi scrittori contemporanei, autore di raccolte poetiche e testi in prosa tradotti in molte lingue. Perseguitato dal regime salazarista e costretto a emigrare, è tornato in Portogallo solo dopo il 1974. Deputato del Partito Socialista e Vicepresidente dellʼAssemblea della Repubblica Portoghese, si è candidato alla Presidenza della Repubblica come indipendente nel 2005, ottenendo più di un milione di voti.

Per la sua produzione letteraria ha ricevuto nel tempo i più importanti premi nazionali e internazionali, ricordiamo tra gli altri: il Gran Premio della Poesia dellʼAPE-CTT (1998); il premio Fernando Namora e il premio Pessoa (entrambi nel 1999); il premio Camões nel 2017. Più volte il suo nome è stato tra quelli papabili per il Premio Nobel.

Maria Luisa Cusati

Professore di Letteratura Portoghese e Brasiliana all’Università “L’Orientale” e all’Università “Suor Orsola Benincasa”. Nelle sue ricerche ha privilegiato gli autori dei sec. XV, XVI, e XVII, studiando il portoghese in sincronia e diacronia e realizzando traduzioni di autori di tutte le epoche. Ha organizzato mostre, congressi, conferenze, curando la diffusione della conoscenza e della cultura portoghese, finalità statutaria dell’Associazione Italia-Portogallo della quale è stata tra i fondatori nel 1986.

Console Onorario del Portogallo a Napoli, è stata insignita della Commenda dell’Ordem do Infante dal Presidente Jorge Sampaio nel 2004.