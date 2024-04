Periferie: una contronarrazione, sabato 11 alla Fondazione Valenzi

La Fondazione Valenzi organizza, nel corso dell’anno 2024, una serie di incontri sulle periferie napoletane.

Il primo focus si svolgerà sabato mattina 13 aprile e sarà incentrato sulle buone pratiche dando spazio alle realtà attive e impegnate sul territorio: associazioni, cooperative, collettivi.

Realtà che operano in contesti generalmente identificati con l’esclusione e il degrado, ma che sono invece anche luoghi di partecipazione e creatività, che generano contesti molto vitali centrati su diffuse attività sociali, culturali e su innumerevoli progettualità, con un significativo impatto sulle comunità.

Dopo i saluti della Presidente della Fondazione Lucia Valenzi e l’introduzione della Vicepresidente Lida Viganoni, presenta e coordina il dibattito la sociologa Anna Maria Zaccaria.

Interverranno per Napoli est Teatro il Presidente Francesco De Leva e la Responsabile organizzativa Carla Borrelli, per il Teatro area Nord il Direttore artistico Lello Serao, per MOSS – Ecomuseo Diffuso Scampia le coordinatrici Claudia Scarpitti, Emma Ferulano e Barbara Pierro, per (R)esistenza Anticamorra onlus il Presidente Ciro Corona e per la Cooperativa Sociale Sepofà il Presidente Roberto Malfatti.

Per ulteriori info scrivere a segreteria@ fondazionevalenzi.it

