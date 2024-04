Parole e Musica in Terra Vulcanica, appuntamento con Gloria Vocaturo sabato 13 a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano

L’appuntamento di Sabato 13 Aprile che l’Associazione Culturale ALTANUR organizza nell’ambito della Rassegna Parole e Musica in Terra Vulcanica – Incontri tra letteratura, poesia, arte e musica – darà voce alla scrittrice Gloria Vocaturo che, con il suo ultimo romanzo “Iskra” ci fa penetrare decisamente all’interno del dolore di un popolo che soffre per un terribile conflitto, un popolo che soffre indicibilmente come tanti altri popoli di ogni latitudine in questo nostro mondo martoriato dalle guerre. “Iskra”, uscito a Febbraio 2004 per le Edizioni Castelvecchi, si ispira alla storia vera di una donna che ha deciso di dedicare la propria vita all’accoglienza dei profughi di guerra sia russi sia ucraini.

Una testimonianza che ha un profondo valore di speranza e fraternità. Durante l’appuntamento che avrà luogo a partire dalle 18 alla Biblioteca di Villa Bruno di San Giorgio a Cremano, si parlerà anche di “Autobiografia di mio padre” il libro di esordio della scrittrice uscito nel 2022, edito sempre da Castelvecchi. Il libro è un romanzo intimo e pregno di spiritualità in cui Gloria Vocaturo affronta i valori fondamentali della vita.

Il fil rouge che collega i due romanzi sarà tirato da Filippo D’Eliso, compositore, scrittore e poeta nonché curatore della Rassegna.