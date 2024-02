Sant’Agnello. Gli eventi pasquali e la prima edizione del Concorso per musiche delle processioni

Dalla sinergia tra il Comune di Sant’Agnello e le Confraternite santanellesi nasce il cartellone degli eventi che accompagnerà la cittadinanza dal 2 al 31 marzo 2024.

“Resurrexit” è il nome che racchiude gli appuntamenti ispirati alla tradizione degli incappucciati, realizzati nell’ambito del progetto “Sant’Agnello. Luci, colori e musica – Dal Profano al Sacro”, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, e inclusi nel cartellone degli eventi metropolitani 2023/2024.

«Con questa manifestazione, che vede per la prima volta così unite le forze di tutti i protagonisti attivi del periodo pasquale, raccontiamo un fenomeno sociale, antropologico, religioso e culturale, particolarmente sentito in penisola sorrentina – dichiarano congiuntamente il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola e l’Assessore al Turismo Marcello Aversa – Attraverso l’arte e la musica costruiamo tasselli di consapevolezza nei confronti del prezioso patrimonio di tradizioni che caratterizza il nostro territorio».

L’iniziativa prenderà il via sabato 2 marzo alle 18:45 presso la Chiesa dei Ss. Prisco e Agnello dove si svolgerà il primo incontro tra l’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e Natività di Maria Vergine, l’Arciconfraternita del Gonfalone dei Santi Prisco e Agnello, la Confraternita del Sacro Cuore di Maria e San Giuseppe e la Confraternita dell’Immacolato Concepimento di Maria Santissima. In questa occasione il giornalista Antonino Siniscalchi dialogherà con Don Antonio Loffredo, ex parroco della chiesa di S. Maria della Sanità.

Punta di diamante del programma di eventi è la prima edizione del Concorso nazionale “Note per l’Anima” indetto dalle Confraternite di Sant’Agnello in collaborazione con l’ANBG, Associazione Nazionale Bande da Giro, con il patrocinio e il contributo del Comune di Sant’Agnello, aperto a musicisti di tutta Italia per la composizione e l’orchestrazione di brani inediti destinati ad ampliare ulteriormente il repertorio dei canti che scandiscono i riti della Settimana Santa durante le processioni pasquali. Le partiture finaliste saranno protagoniste dell’evento previsto sabato 16 marzo alle 19:00 presso la chiesa dei Ss. Prisco e Agnello.

Il cartellone prevede poi quattro concerti. Sabato 9 marzo alle 19:00 presso l’Arciconfraternita del Ss. Sacramento di Natività e Maria Vergine il soprano Olga Cafiero e il contralto Candida Guida, accompagnate al pianoforte da Annalisa Pepe, intoneranno la prima esecuzione assoluta in tempi moderni del “Venerdì Santo” di Camillo Paturzo, musicista metese dell’800, e musiche di autori del ‘900 nati in penisola sorrentina. Mercoledì 20 marzo alle 19:00 presso il santuario di S. Giuseppe ci sarà invece l’incontro dei cori delle Confraternite che, accompagnati dal complesso bandistico “Città di Sorrento”, eseguiranno gli inni della Settimana Santa della Penisola Sorrentina composti e musicati da Mons. Angelo Castellano.

Sabato 23 marzo alle 19:00 la Schola Cantorum San Francesco, diretta da Rosanna Frasso, terrà il concerto-meditazione “Stava Maria dolente” nella chiesa dei Ss. Prisco e Agnello, mentre lunedì 25 marzo alle 19:00 si intonerà il “Miserere mei Deus” sul sagrato della chiesa madre di S. Maria delle Grazie a Trasaella e per le antiche vie del borgo.

Per raccontare anche visivamente le tradizioni pasquali, infine, sono in programma due mostre: dal 15 al 31 marzo la mostra fotografica “Scatti di Passione” in Piazza Sant’Agnello e la mostra di quadri del pittore Bruno Balsamo che, oltre ad essere impegnato nella ricerca storica, crea dipinti ispirati al mare e ai riti della Settimana Santa in Penisola Sorrentina, scelti anche per illustrazioni di libri tra cui il volume “Armatori meridionali ieri e oggi” di Pietro Antonio Toma e Bianca D’Antonio. A Sant’Agnello la mostra si intitolerà “Cammini di fede” sul tema degli incappucciati e verrà allestita dal 17 al 31 marzo presso i locali dell’ex società operaia di mutuo soccorso di Sant’Agnello.