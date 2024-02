Nuove scoperte scientifiche sulle pietre e i colori creati da Raimondo di Sangro, martedì 5 in Cappella Sansevero

Martedì 5 marzo alle ore 11.00 al Museo Cappella Sansevero si terrrà la conferenza stampa di presentazione di “In search of the phoenix in eighteenth century Naples – Nuove scoperte scientifiche sulle pietre e i colori creati da Raimondo di Sangro”.

Interverranno:

Maria Alessandra Masucci, presidente del Museo Cappella Sansevero

Francesco Paolo de Ceglia, Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza”, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Andrea Maraschi, Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza”, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Alessandro Monno, Centro Interdipartimentale “Laboratorio di Ricerca per la Diagnostica dei Beni Culturali”, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Gioacchino Tempesta, Centro Interdipartimentale “Laboratorio di Ricerca per la Diagnostica dei Beni Culturali”, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Nel corso della presentazione saranno illustrati i risultati di una importante ricerca relativa alle sperimentazioni sui materiali, in particolar modo la creazione di pietre preziose artificiali, eseguite nel corso del Settecento dal principe di Sansevero.

Lo studio è stato condotto dai ricercatori del Centro Interuniversitario di ricerca “Seminario di Storia della Scienza”, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e con il Museo Cappella Sansevero.