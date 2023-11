Sostare al Mann, presentazione del Quaderno martedì 7 a FoQus

Sarà presentato martedì 7 novembre, alle 11, presso la sede di FOQUS-Fondazione Quartieri Spagnoli (via Portacarrese a Montecalvario 69, Napoli), il Quaderno n. 3 del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dal titolo Sostare al Mann, a cura di Paolo Giulierini, dedicato alla prima ricerca-azione condotta in Europa che il MANN ha promosso, in collaborazione con il Centro ARGO di FOQUS, sulle possibili modalità di accoglienza per persone con disabilità cognitive.

Lo studio, che mette anche a confronto le azioni inclusive che si stanno realizzando a favore delle persone con disabilità cognitive nei musei delle 100 principali città del mondo, ha visto la partecipazione attiva di esperti, ma soprattutto degli utenti di ARGO, Centro di abilitazione per ragazzi e giovani autistici, psicotici e con sindrome di Down della Fondazione FOQUS.

Interverranno Paolo Giulierini, Direttore del MANN, Ludovico Solima, Responsabile scientifico del Progetto Il Museo Accessibile, Renato Quaglia, Direttore di FOQUS, Sarah Mancini, Direttrice del Centro ARGO, e Francesca Bianchi della Cooperativa Panta Rei di Reggio Emilia. Parteciperà e interverrà a chiusura della presentazione Luca Trapanese, Assessore al Welfare del Comune di Napoli.