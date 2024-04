Formazione e Ricerca: nasce una collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e la Guardia di Finanza

Oggi, presso la Caserma “Zanzur”, sede storica delle Fiamme Gialle partenopee, il Comandante Regionale Campania della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Giancarlo Trotta – e il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Professore Antonio Garofalo – hanno sottoscritto specifica convenzione.

Il protocollo d’intesa è finalizzato a promuovere l’organizzazione e la partecipazione a seminari, workshop, convegni, eventi e ricerche su temi di reciproco interesse istituzionale e secondo le rispettive professionalità.

Con tale accordo l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e la Guardia di Finanza, condividendo l’obiettivo di una sempre maggiore collaborazione interistituzionale, intendono assicurare l’interscambio di conoscenze e di esperienze didattiche e di ricerca, nell’interesse condiviso di cooperare per la formazione di figure istituzionali e professionali con spiccate capacità scientifiche, giuridiche e di sensibilità sociale.

“Cultura e legalità – evidenzia il Rettore Prof. Antonio Garofalo – sono un connubio inscindibile per tutelare e far crescere ogni territorio. Con la firma di questo accordo mettiamo reciprocamente il know-how posseduto, consapevoli che la sinergia tra Enti possa portare ad importanti risultati. Ringraziamo per questa importante occasione la Guardia di Finanza, che quest’anno celebra i 250 anni dalla fondazione, baluardo di legalità, il cui costante ed attento lavoro tutela ogni giorno i cittadini; sono convinto che questo accordo è solo il punto di partenza di una serie di attività che potremo organizzare insieme, per contribuire alla crescita della nostra società”.

L’accordo oggi stipulato costituisce l’ennesima testimonianza del senso condiviso di appartenenza allo Stato delle Pubbliche Istituzioni interessate, perseguendo comuni obbiettivi attraverso la prosecuzione delle molteplici attività di collaborazione intraprese.