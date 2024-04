Isola della Salute, i fisiotrapisti a fianco delle donne

“Il nostro Ordine è al fianco delle donne per sensibilizzarle alla prevenzione e sostenerle nelle cure in tutti i campi della fisioterapia: posturale, muscolo scheletrico, cardiorespiratoria, dermatofunzionale ed uroginecologica”.

Con queste affermazioni il Dott. Paolo Esposito, Presidente dell’Ordine interprovinciale dei fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, ha sottolineato come l’Ordine da lui presieduto è costantemente e concretamente al fianco delle donne nel loro percorso di prevenzione sanitaria affinché, attraverso l’applicazione dei trattamenti fisioterapici e riabilitativi, possano raggiungere un benessere sempre maggiore. Nei giorni scorsi con la presenza in piazza degli Artisti a Napoli di un proprio gazebo, nel corso della seconda edizione dell’”Isola della Salute”, organizzata dalla 5^ Municipalità Vomero-Arenella, i dirigenti dell’Ordine dei Fisioterapisti hanno messo a disposizione delle donne la loro professionalità trattando vari argomenti, tra cui la problematica dell’incontinenza urinaria come ci spiega la Dott.ssa Melania Di Battista, Consigliere dell’Ordine. “Uno degli argomenti trattati oggi – ha affermato la Dott.ssa Di Battista – è quello dell’incontinenza urinaria. E’ un problema che purtroppo coinvolge una grossa fetta del mondo femminile, ma purtroppo non se ne parla abbastanza perché legato a dei tabù. Il problema dell’incontinenza femminile può essere trattato in diversi modi e la fisioterapia è uno dei mezzi che abbiamo a disposizione, però, purtroppo, è poco conosciuto. Quindi in questa giornata è importante ricordare che le donne non sono sole e che l’incontinenza urinaria non è un problema di cui vergognarsi, ma è un qualcosa di cui bisogna parlare”.

Alessandra Cirelli e Luca Cuomo, entrambi Consiglieri dell’Ordine interprovinciale dei Fisioterapisti, sottolineano che per le donne oltre la salute, è necessario salvaguardare anche le pari opportunità. “Come Ordine dei Fisioterapisti – sostiene la Dott.ssa Cirelli – il nostro impegno al fianco delle donne riguarda la salute ma anche la tutela delle discriminazioni di genere, quindi le pari opportunità, che sono un argomento sempre più attuale, scottante, e sul quale è necessario lavorare tutto l’anno e non solo nei giorni delle celebrazioni. Bisogna creare una nuova cultura e strumenti legislativi di sostegno alle donne nelle varie fasi della vita lavorativa”. “Siamo perfettamente concordi – spiega il Dott. Cuomo – nella necessità di dover portare avanti una medicina, una riabilitazione e perché no, una fisioterapia di genere che risponda ai bisogni di ognuno di noi, ai bisogni di ogni cittadino”.

Il Vicepresidente dell’Ordine interprovinciale dei fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta, Dott. Claudio Iovino, evidenzia il dramma delle lunghissime liste di attese che ci sono per l’accesso alla riabilitazione.

“In piazza – ha dichiarato il Dott. Iovino – abbiamo raccolto la denuncia dalla cittadinanza avverso le lunghissime liste di attesa che ci sono per l’accesso alla riabilitazione nelle strutture private accreditate. Ecco, è giunto il momento di cambiare paradigmi. Proponiamo un sistema di presa in carico e anche un sistema di accreditamento diretto per le cure domiciliare nel settore della riabilitazione”.