Mattarella all’inaugurazione dell’Anno Accademico degli 800 anni della Federico II

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in occasione dell’ottocentesimo anno dalla fondazione e ha visitato il complesso universitario di Scampia.

Nel corso della inaugurazione hanno preso la parola: Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca; Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; Giuseppe Marzucco, Presidente del Consiglio degli Studenti; Fatima Mahdiyar, studentessa della Scuola di Medicina – in rappresentanza della comunità studentesca internazionale; Maria Carmela Serpico, in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario.

La prolusione è stata affidata ad Andrea Mazzucchi, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici-Docente di filologia della letteratura italiana.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Presidente Mattarella.

Al termine della cerimonia, il Presidente Mattarella ha visitato gli ambulatori assistenziali del polo universitario di Scampia.

Mattarella è stato accolto dal rettore Matteo Lorito e dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. La ministra ha ricordato come “il nostro impegno rimane sul diritto allo studio, housing e borse. Sugli alloggi per gli studenti c’è uno sforzo molto importante rispetto al passato, 8.500 posti letto realizzati in poco più di un anno. E non basta. Con il quarto e quinto bando della legge 338 abbiamo finanziato e stiamo finanziando progetti di riqualificazione per rafforzare l’housing universitario. In ultimo 500 milioni per 5.400 posti letto, borse di studio. Faremo di più certamente sì ma questi sono fatti e numeri”.

“Ringrazio il ministro Bernini per il suo intervento, per le considerazioni rilevanti che ha svolto, particolarmente per quella con cui ha dato conoscenza di quanto già realizzato e quanto in corso di realizzazione per gli alloggi per gli studenti fuori sede. È una questione non soltanto di primaria importanza ma anche antica“. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Napoli all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università Federico II, in occasione dell’800/mo anniversario della sua fondazione.

“Non sarà sfuggito al ministro, come non è sfuggito a me e ad alcuno dei presenti – ha proseguito il Capo dello Stato – come nella prolusione il professor Mazzucchi, volutamente immagino, ha ricordato che Federico II disponeva alloggi a prezzi calmierati per gli studenti, se non ricordo male indicava anche la quantità, due tari d’oro. Capisco ministro che Federico II aveva strumenti di maggiore efficacia e persuasione, però non c’è dubbio che anche su questo tema, come sempre, abbiamo molto da apprendere dal passato”.