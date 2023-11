Sangiuliano: una fondazione per dare stabilità all’Emeroteca Tucci

“L’Emeroteca Tucci è un’importante istituzione culturale all’interno della quale sono conservati libri, manoscritti, giornali introvabili in tutto il mondo. A testimoniare il suo valore sono i numerosi ricercatori che ogni anno vengono in questo luogo, anche dall’estero, per i loro studi. Non solo bisogna sostenere immediatamente l’Emeroteca ma occorre darle stabilità creando una Fondazione a cui inviterò a partecipare Poste Italiane, Ordine dei Giornalisti, Camera di Commercio, Comune di Napoli e ovviamente il Ministero della Cultura”.

Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine della visita effettuata oggi a Napoli, all’Emeroteca Tucci, dov’è stato accolto dal Presidente Salvatore Maffei. Erano, inoltre, presenti il Capo di Gabinetto del MiC, Francesco Gilioli, il direttore della Dg Musei, Massimo Osanna, la direttrice della Dg Biblioteche, Paola Passarelli, il direttore della Dg Educazione e ricerca, Andrea De Pasquale, il direttore della Dg Archeologia, Belle arti e paesaggio, Luigi la Rocca.