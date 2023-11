Suoni e visioni della radio, giovedì 9 a San Marcellino e Festo

‘Suoni e visioni della radio’: alla Federico II l’evento promosso da Confindustria Radio Televisioni in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Osservatorio Giovani e F2 Radio Lab, laboratorio radiofonico federiciano.

Il convegno si terrà a Napoli giovedì 9 novembre nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo, in largo San Marcellino, 10.

L’iniziativa ha l’obiettivo di portare il mondo della radio nelle aule universitarie e avvicinare gli studenti federiciani alle peculiarità dell’impresa editoriale nel settore radiofonico, attraverso le testimonianze dirette dei principali editori italiani e le voci dei professionisti. Il dibattito prenderà spunto dal commento dei dati dell’Osservatorio Radio di Confindustria Radio Televisioni, una mappatura inedita del settore radiofonico italiano nel contesto più ampio del mercato audio digitale.

Il convegno si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali di Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Rita Mastrullo, Coordinatrice di F2 Cultura, e Dora Gambardella, Direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali.

L’introduzione ai lavori, prevista alle 10, è affidata al professore Raffaele Savonardo, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in “Comunicazione pubblica, sociale e politica” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e a Rosario Alfredo Donato, Direttore Generale di Confindustria Radio Televisioni, a cui seguirà la relazione su L’ecosistema audio suono come oggetto di ricerca. Osservatorio Radio CRTV di Andrea Veronese, Responsabile Ufficio Studi Confindustria Radio televisioni, con la discussant Mihaela Gavrila, Professoressa di “Entertainment and Television Studies” de La Sapienza Università di Roma.

A partire dalle ore 11, un qualificato panel di editori radiofonici racconterà la propria esperienza e si confronterà con le domande degli studenti. Parteciperanno: Fausto Amorese, Direttore Radio Merketing e Advertising di Radio 24, Gruppo 24 Ore; Annamaria Genzano, Direttrice Relazioni Interne, Esterne e Affari Istituzionali di RTL 102.5 Hit Radio; Marco Lanzarone, Direttore Radio Digitali Specializzate e Podcast RAI; Massimiliano Montefusco, General Manager RDS Radio Dimensione Suono; Lucia Niespolo, Presidente di Radio Kiss Kiss; Cesare Sordi, Direttore Generale di Radio Mediaset; Federico Silvestri, Presidente di Tavolo Editori Radio TER.

La seconda parte della mattinata, a partire dalle 12, sarà dedicata al racconto dell’esperienza di F2 Radio Lab, la web radio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, tra le prime web radio universitarie in Italia. Interverranno Raffaele Savonardo e Roberto Barone, Consulente Art Director di F2 Radio Lab, con il contributo degli studenti che partecipano alle attività della radio di Ateneo.

In chiusura, nel panel Voci e Volti delle radio si alterneranno gli interventi di un nutrito numero di conduttori radiofonici: Lucia Esposito, RTL 102.5 Napul’è; Francesca Silvestre, Radio Live Napoli; Jasmine, No Name Radio; Gianluca Vitiello, Radio Deejay; Rosario Pellecchia, Radio 105; Pippo Pelo e Adriana, Radio Kiss Kiss; Max Pagani, Radio Dimensione Suono.

Le conclusioni saranno affidate a Franco Siddi, Presidente di Confindustria Radio Televisioni.

Modereranno il dibattito: Stefano Piccirillo, conduttore di Radio Kiss Kiss, e Olimpia Matteucci, giovane conduttrice di F2 Radio Lab.

L’evento sarà trasmesso in live streaming su radioradicale.it.

Coordinamento scientifico: Lello Savonardo, Mihaela Gavrila, Rosario Alfredo Donato

Comitato tecnico scientifico: Rosanna Marino, Dario De Notaris, Marianastasia Letizia, Roberto Paolo Meo, Elena Cappuccio