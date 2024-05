Zes e Mediterraneo, due appuntamenti all’Orientale venerdì 24

Venerdì 24 maggio, alle ore 9 nella sede dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale” di palazzo Du Mesnil in via Chiatamone si discuterà in un convegno internazionale di “Zone economiche speciali, stato di attuazione, criticità e potenziale inespresso tra ritardi e riforme”.

Coordinano Roberta Arbolino e Antonio Lopes.

Sempre venerdì, alle 15 a palazzo Corigliano tavola rotonda su “Mediterraneo e oltre”, in collaborazione con la fondazione Valenzi. Tra gli interventi Rosario Sommella su “Il Mediterraneo da Napoli, l’importanza di una posizione”, Augusto Guarino su “l’Italia, snodo tra penisola iberica e Balcani, una prospettiva culturale, Monica Ruocco parlerà dell’eredità perduta del Mediterraneo, Giuseppe Cataldi delle tradizioni giuridiche delle regioni del Mediterraneo e la tutela dei diritti individuali e collettivi.