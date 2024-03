Via Crucis – Il Film, giovedì 28 all’Auditorium Provinciale di Caserta

Centra il bersaglio l’efficace azione del city brand culturale Rosso Vanvitelliano! “Via Crucis – Il Film”, prossimo evento della Stagione Artistica di Fabbrica Wojtyla, sarà proiettato con libero accesso con sola prenotazione obbligatoria, giovedì 28 marzo alle ore 19:00 presso l’Auditorium Provinciale di Caserta (via Ceccano).

Interamente girato con nel borgo medievale di Casertavecchia, dando un forte impatto di valorizzazione del luogo come nell’intento identitario di Rosso Vanvitelliano per Caserta con una narrazione per immagini degli ultimi istanti della vita di Cristo come proposta di rivoluzione culturale per dare nuovo valore alla Parola, ormai svilita da un uso mediatico senza rimedio,“Via Crucis – Il Film” affronta i grandi temi etici in chiave contemporanea in modo inedito attraverso un dibattito intenso con i suoi protagonisti.

“Via Crucis non è un film collocabile in una specifica categoria espressiva, ma una creazione originale che in sé rappresenta una nuova forma d’arte: la Cine-etica” – affermano i giovani artisti di Fabbrica Wojtyla.

“È il recupero della “dimensione uomo” – così la definisce l’autore e regista Patrizio Ranieri Ciu – In un mondo sempre più indifferente privato della profondità del sentimento umano. Il film integra livelli espressivi eterogenei, dalla musica al teatro, dalla poesia alla filosofia, dall’arte figurativa all’obiettivo della macchina da presa”.

“Via Crucis – Il Film”, prima applicazione di Ethical Movie, format ideato dalla giovane e innovativa start up cinematografica casertana FW Produzioni, in collaborazione con ALI della Mente e Fabbrica Wojtyla, nell’ambito del convegno cinematografico “Il Cinema nel Sacro” con il contributo di Film Commission Regione Campania, entra a far parte del progetto sociale presso gli istituti di detenzione e le case circondariali con “Incontro al Carcere”. Il progetto d’avanguardia, che sviluppa la relazione tra diversità per il loro superamento e contemporaneamente l’azione dell’“incontro all’altro” di Fabbrica Wojtyla, ha appena avuto come intenso momento di confronto, di aggregazione, di educazione e socialità con la sua prima sperimentazione presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli.

Il prossimo appuntamento della Stagione Artistica Rosso Vanvitelliano sarà la rappresentazione teatrale “Sentinelle di Pace” in programma il 25 e il 26 aprile alle ore 20:30 in occasione dell’Anniversario della Liberazione d’Italia presso il Teatro Città di Pace di Caserta.