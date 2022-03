A Napoli crescono le offerte di lavoro, lo dimostrano i numeri

Napoli è una delle prime cinque città in Italia per numero di offerte di lavoro, in una top five che comprende anche Roma, Milano, Bologna e Torino. In generale in tutto il Paese è cresciuto il numero di offerte di lavoro che sono state pubblicate. La graduatoria vede in testa specialmente città del Nord Italia, con capoluoghi quali Milano, Bologna e Torino. A stupire, d’altro canto, è soprattutto la crescita che viene fatta registrare da Roma e Napoli, in rappresentanza del Centro e del Sud del Paese, a conferma di come l’economia del lavoro stia ripartendo in misura significativa.

Le migliori città dove cercare di lavoro

I dati provengono da una ricerca dedicata alle offerte di lavoro attive nel nostro Paese che è stata effettuata dal sito Annuncilavoro360, con l’indicazione della graduatoria della top five delle regioni e delle province che hanno il maggior numero di annunci di lavoro all’inizio del 2022. Come si può leggere nel report che accompagna l’indagine, dopo la crisi del mercato del lavoro i cui effetti sono stati amplificati dalla pandemia, nel nostro Paese è in crescita il numero degli annunci. A livello statistico, quindi, crescono le posizioni per le quali ci si può candidare in funzione del proprio titolo di studio, delle proprie abilità e delle proprie competenze.

I dati su scala regionale

La crescita degli annunci lavoro Napoli fa sì che anche la Campania compaia nella top five della classifica per regioni, che in effetti riflette in tutto e per tutto quella delle province: ci sono, infatti, la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Piemonte, il Veneto e – appunto – la Campania. La tendenza delle regioni è simile a quella delle città: ecco perché è la Lombardia ad aggiudicarsi la prima posizione in relazione al numero di annunci di lavoro, con poco meno di 382mila inserzioni distribuite nel territorio regionale. Molto ricercati sono, fra l’altro, i magazzinieri: non è difficile intuirne il motivo se si pensa a quanto il mercato delle vendite a distanza è cresciuto nel corso degli ultimi tempi.

Dietro la Lombardia

Dopo la Lombardia, sul secondo gradino del podio ecco il Veneto, regione in cui c’è una forte domanda di autisti, grazie al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico che è stato effettuato a livello regionale. In terza posizione c’è il Piemonte, sulla scia del Veneto: nel complesso il totale degli annunci a disposizione è pari a .78%, con circa un milione di inserzioni destinate a chi è inoccupato o disoccupato. La quarta e la quinta posizione sono occupate dalla Campania e dall’Emilia Romagna, con una vasta gamma di richieste per tanti ruoli differenti, dagli addetti alle pulizie agli ingegneri.

Milano leader nel mercato del lavoro

Milano è la provincia del nostro Paese che vanta il maggior numero di annunci di lavoro: sono più di 46mila, con proposte diverse per competenze e profili. Gli autisti, gli addetti al marketing e gli ingegneri sono sempre molto richiesti, al pari degli impiegati. A Roma, invece, gli annunci di lavoro attivi sono poco più di 30mila, il che rappresenta un dato più che interessante dal punto di vista delle opportunità professionali. Nella Capitale, è consistente anche la domanda di esperti di informatica. Sono quasi 17mila gli annunci di lavoro a Torino, mentre a Bologna si sfiorano le 14mila inserzioni; in tutte e due queste città il trend è negativo, ma le posizioni disponibili sono tante e variegate. In particolare nel capoluogo piemontese c’è richiesta di operai metalmeccanici ed edili, considerato il predominio del settore automotive.

Le migliori proposte per trovare lavoro a Napoli

Tornando a Napoli, per cercare annunci interessanti si può fare riferimento al sito AnnunciLavoro360.com, che raccoglie una vasta gamma di inserzioni per ruoli di ogni genere. Per esempio, a Napoli sono aperte le selezioni per un docente di sviluppo back end e per un operatore telefonico destinato a una società che si occupa di comparazione di servizi. Infine, sono in corso selezioni per un analista funzionale SAP MM che lavori in smart working.