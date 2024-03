Accordo Unione Industriali – BCC Napoli, presentazione giovedì 14 a Palazzo Partanna

“Strumenti di crescita per le Pmi. Accordo con la Banca di Credito Cooperativo di Napoli”. È questo il titolo dell’evento in programma giovedì 14 marzo con inizio alle ore 16.00 all’Unione Industriali (Palazzo Partanna, piazza dei Martiri 58, Napoli) . In occasione dell’incontro, promosso dall’Unione e dal suo Gruppo Piccola Industria insieme alla Banca di Credito Cooperativo di Napoli, saranno illustrati i contenuti di uno specifico accordo con l’istituto di credito, a vantaggio delle imprese iscritte all’associazione imprenditoriale.

Interverranno, fra gli altri: Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Unione Industriali Napoli; Amedeo Manzo, Presidente Banca di Credito Cooperativo di Napoli; Guido Bourelly, Presidente del Gruppo Piccola Industria di Unione Industriali Napoli; Carlo Palmieri, Vice Presidente Unione Industriali Napoli al Fisco, Affari Economici, Credito e Finanza; Carlo Napoleoni, Responsabile Divisione Impresa Gruppo BCC Iccrea; Massimiliano Spagnolo, Responsabile Finanziamenti Strutturati e Consulenza alle Imprese Gruppo BCC Iccrea; Enrico Giancoli, Direttore Generale BCC Leasing; Paolo Iachettini, Direttore Generale BCC Factoring; Andrea Cecchini, Direttore Generale BCC Risparmio&Previdenza.