Agenzia delle Entrate – FAQ – Definizione agevolata.

1. QUAL È L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata

(“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo,

sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da

corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

2. QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

• contenuti in cartelle non ancora notificate;

• interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;

• già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo,

insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

o adottare uno specifico provvedimento;

o trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;

o pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio

2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

• CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense

• ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi

• CNPR – Cassa Ragionieri

• ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari

• INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei

giornalisti italiani

3. QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

• i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;

• i carichi relativi a:

▪ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;

▪ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze

penali di condanna;

▪ “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto

riscossa all’importazione.

• le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);

• i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto,

entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa. Per conoscere le casse/enti che hanno deliberato l’adesione alla Definizione agevolata fai riferimento alla FAQ n.2.

4. PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA RICHIESTA?

Si, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla

Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando apposita dichiarazione di

adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-

Riscossione e rese note sul proprio sito internet.

L’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare la

domanda di adesione.

5. COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazionequater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

• in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando

le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione

agevolata;

• in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la

documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per

ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

6. COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti che hanno aderito, entro il 30

settembre 2023 (nuovo termine introdotto dall’articolo 4 del DL n. 51/2023), una

“Comunicazione” di:

• accoglimento della domanda, contenente:

▪ l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata

(“Rottamazione-quater”);

▪ la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di

presentazione della domanda di adesione;

▪ i moduli di pagamento precompilati;

▪ le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto

corrente;

• diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la

richiesta di Definizione agevolata.

7. DEVO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE POSSO RATEIZZARE?

L’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme

dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:

• in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;

• oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con

scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme

complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”).

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione

delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 unitamente ai moduli di pagamento.

8. COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

• Sito istituzionale;

• App EquiClick;

• Domiciliazione sul conto corrente;

• Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:

▪ sportelli bancari;

▪ uffici postali;

▪ home banking;

▪ ricevitorie e tabaccai;

▪ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;

▪ Postamat;

• Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal

lunedì al venerdì.

9. COSA SUCCEDE SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO?

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni,

dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione

agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

10. SE PRESENTO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione,

limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione

agevolata (“Rottamazione-quater”):

• non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;

• non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già

avuto luogo il primo incanto con esito positivo;

• resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di

presentazione della domanda;

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

11. HO UN CONTENZIOSO CON AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER

ALCUNE CARTELLE CHE VORREI ORA INSERIRE NELLA DOMANDA DI

ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. POSSO FARLO?

Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione

agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.