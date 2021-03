Ambrosetti lancia “Campania Venture” con 8 aziende del territorio: tra i partner Graded e Tecno.

Social innovation investment: nasce “Campania Venture”, un progetto innovativo lanciato da The European House – Ambrosetti su spinta di otto aziende strategiche del territorio. Si tratta di AET, azienda italiana che opera nel settore delle infrastrutture ferroviarie, nell’immobiliare, nel venture capital, nel turismo alberghiero, nelle energie rinnovabili e nei beni culturali; Convergenze Società Benefit, una multi-utility attiva a livello nazionale con servizi applicati al mondo internet, voce, energia e gas naturale; E.P.M. Servizi, impresa che opera da oltre trent’anni nel settore del facility management, energy management e sanificazione ambientale; Graded, una Energy Saving Company (ESCo) napoletana che opera, in Italia e all’estero, nel campo della progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche integrate per il mercato pubblico e privato; Green Fuel Company SpA, che opera su tutto il territorio nazionale nella distribuzione e commercio di energia e combustibili sia all’ingrosso che al dettaglio; Network Contacts, società attiva nel settore ICT, specializzata nell’erogazione dei servizi di BPO (business process outsourcing), ITO (information technology outsourcing) e nello sviluppo di tecnologie software innovative; RDR Spa, azienda che opera nel settore della depurazione e del trattamento delle acque, offrendo servizi ai gestori del ciclo integrato delle acque sulla base di tecniche all’avanguardia; Tecno, una Energy Saving Company (ESCo), specializzata in servizi di consulenza in materia di efficienza energetica e piattaforme di servizi digitali.

Queste aziende investitrici, di comune accordo, lavoreranno insieme in un’ottica di sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione e della ricerca. Le imprese Partner della Community “Campania Venture” stanno sposando il paradigma del Corporate Venture Capital come nuovo modello per fare innovazione, migliorando la propria capacità di scouting di progetti di innovazione al di fuori del perimetro aziendale e promuovendo investimenti – secondo una logica di Club Deal – in micro e piccole imprese ad alto potenziale negli ambiti di Digital Transformation e Sustainability.

“Campania Venture” vuole contribuire, con il supporto istituzionale di Regione Campania, allo sviluppo di una cultura imprenditoriale diffusa nel Paese e affermare, al contempo, il paradigma dell’Open Innovation come opportunità strategica per le imprese, perseguendo i seguenti obiettivi: valorizzare i migliori progetti imprenditoriali del Paese, coerenti con i temi definiti; rafforzare il posizionamento e la competitività dei Partner del progetto come attori chiave e strategici per il percorso di innovazione e ricerca della Campania e del Paese; sostenere la visione di posizionare la Campania come hub internazionale di riferimento sulle frontiere della tecnologia e della conoscenza, in sinergia e partnership con gli attori pubblici e, in particolare, con l’Assessorato all’Innovazione, ricerca, startup e Internazionalizzazione. L’attività di candidatura e scouting delle startup avverrà attraverso due Call for startup attive, in parallelo, dal 22 marzo al 17 dicembre 2021. Ciascuna di queste due call verrà suddivisa in quattro campagne relative a sotto ambiti specifici: Digital Transformation (Cybersecurity, Digital Marketing, Internet of Things, Data Analytics); Sustainability (Efficienza Energetica, Fonti di Energia Alternative, Riciclo e riuso dei prodotti, e-automotive). Per candidarsi sarà attivato il form di iscrizione al sito: www.ambrosetti.eu/ campaniaventure