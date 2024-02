Bagnoli, Marrone (Confapi): area strategica per il rilancio, dialogo tra Istituzioni è fondamentale

“Esprimiamo grande soddisfazione – ha dichiarato Raffaele Marrone, Presidente Confapi Napoli – per l’esito della Cabina di Regia tra il Sindaco di Napoli e Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli-Coroglio Gaetano Manfredi e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffale Fitto sugli avanzamenti delle attività di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del sito di Bagnoli”.

“Bagnoli è un’area strategica per il territorio – continua Marrone – che attende da oltre venti anni una riqualificazione in grado di rilanciare l’economia del quartiere che si estende per circa otto chilometri nella periferia occidentale di Napoli. L’impegno del ministro Fitto di riformulare i fondi prevedendo delle quote aggiuntive lasciano ben sperare nel completamento degli interventi di bonifica a terra e a mare”.

“Ci auguriamo che vi sia continuità, come oggi, dei confronti tecnico-istituzionali con impegni calendarizzati. Sul sito di Bagnoli ognuno deve fare la propria parte e impegnarsi affinchè un pezzo importante per l’economia del territorio sia restituito ai cittadini”.