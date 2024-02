Banca Mediolanum Elite Lounge, 3 aziende campane tra le 17 nuove

Parte oggi la quarta ELITE Lounge di Banca Mediolanum in collaborazione con ELITE, l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

Questa quarta classe vede la partecipazione di 17 nuove imprese, per un fatturato complessivo che sfiora 1,4 miliardi di euro e oltre 3.300 dipendenti.

Le aziende coinvolte appartengono a diversi settori merceologici, con una forte rappresentanza del Made in Italy tra cui: 3 società nell’ambito della circular economy, 2 nell’ICT, 3 nella metalmeccanica e nei settori del packaging, produzione di oli, fashion, wood processing, healthcare, elettronica, cosmetica e real estate management.

Dal punto di vista geografico le 17 aziende sono prevalentemente insediate al Nord, con l’eccezione di 3 eccellenze campane in rappresentanza del Sud. Da rilevare che per la prima volta nella storia del programma ELITE fa il suo ingresso la Valle d’Aosta con la sua Podium Engineering, fiore all’occhiello nella meccatronica.

Aggregando i dati di questa edizione con le tre precedenti, salgono a 71 le aziende che hanno preso parte al programma di ELITE Mediolanum Lounge rappresentando un fatturato complessivo di oltre 6,8 miliardi di euro e oltre 28.000 addetti.

“Ho voluto fortemente questa quarta ELITE Mediolanum Lounge e ritengo che le aziende aderenti a questo percorso formativo abbiano preso una decisione estremamente importante per il loro futuro”, sostiene Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum.

“Sono convinto che le PMI italiane siano eccellenze che si distinguano soprattutto per creatività, ingegno, determinazione e per i valori fondanti. Tuttavia per competere in un mercato moderno e globale è sempre più cruciale adeguare ed evolvere i contorni dell’organizzazione aziendale: faccio riferimento ad aspetti fondamentali come la gestione finanziaria, la governance, la comunicazione, oltre al costante aggiornamento e preparazione rispetto all’evoluzione digitale e tecnologica. Non trascurabile poi un altro fattore strategico come quello del passaggio generazionale che garantisca la più lineare continuità aziendale. In conclusione questo percorso è essenziale per far compiere un ulteriore salto culturale ad imprenditori e manager che devono condurre le nostre PMI a nuovi successi all’interno del contesto internazionale”.

“Fin dalla nascita della Direzione Investment Banking abbiamo sposato il programma ELITE perché crediamo che offra un’esperienza formativa unica, che combina teoria e pratica, e che si avvale del contributo di esperti qualificati e di un network di alto livello. La tensione inflattiva e gli eventi geopolitici degli ultimi anni, ma anche l’attenzione alla sostenibilità e all’intelligenza artificiale, stanno accelerando l’esigenza di trasformare velocemente i modelli di business in molti settori industriali”, dichiara Diego Selva, Direttore Investment Banking di Banca Mediolanum.

“Le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione, devono oggi essere flessibili e interconnesse con l’ecosistema in cui operano. La proposta di questo programma formativo è un ulteriore modo di Banca Mediolanum per stare vicino agli imprenditori e ben si lega all’attività di investment banking con cui supportiamo la crescita delle aziende che affianchiamo. Tutto questo è reso possibile anche dal supporto dei Family Banker, dalla loro capacità di essere vicini agli imprenditori e cogliere le loro esigenze”.

Marta Testi – Amministratore Delegato ELITE-Gruppo Euronext “Siamo orgogliosi del risultato di oggi. Con il quarto gruppo di aziende che entrano nella ELITE Mediolanum Lounge raggiungiamo un traguardo numerico importante e confermiamo il ruolo che ELITE svolge come ecosistema che arricchisce la relazione tra banca e imprese clienti, mettendo a disposizione servizi complementari per accelerare la crescita sostenibile delle aziende combinando al capitale di conoscenza, capitale relazionale e capitale finanziario in quei casi in cui le aziende abbiano la volontà di entrare nel mercato dei capitali, sia pubblico che privato. Essere un ecosistema significa per ELITE essere in grado di collegare imprese, advisor, investitori, e stakeholder istituzionali e facendo parte di Euronext, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ne consegue un effetto moltiplicatore per la crescita di tutti i nostri clienti. L’obiettivo che è alla base della nostra missione è quello di promuovere l’utilizzo dei mercati dei capitali europei per sostenere le piccole e medie imprese private ad accelerare la loro crescita di lungo periodo.”

A seguire alcune nuove società della ELITE Mediolanum Lounge:

SOCIETA’ SETTORE REGIONE AZIENDA

APEN GROUP Metalmeccanica Lombardia

BLUMATICA ICT Campania

DE ROBERT CALZATURE Fashion Veneto

EASYLIFE Real Estate Management Lombardia

ETT ICT Liguria

FIER –TORRI – ARTIGIANI DEL FOTOVOLTAICO Circular economy Lombardia

FRER Elettronica Lombardia

GRUPPO SADA Packaging Campania GRUPPO TAMPIERI Produzione di oli e grassi vegetali e animali Emilia-Romagna

MINELLI GROUP Wood processing Lombardia PINK FROG Cosmetica Lombardia

PODIUM ENGINEERING Meccatronica Valled’Aosta RACCORDERIE METALLICHE Metalmeccanica Lombardia SRI – SORTING RECYCLING INDUSTRIES Circular Economy Campania TECNIWELL Metalmeccanica Emilia-Romagna

VENANZIEFFE Circular economy Lombardia