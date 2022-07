Mediterraneo Lab 4.0 Srl ancora una volta è stata scelta dall’ Università degli Studi di Napoli “Parthenope” come partner scientifico e tecnologico del corso Blockchain for Professional and Business Services – BPBS III edizione, insieme alla FIDDOC e ad InfoCert, nostro partner per l’ID management di www.workersbadge.com

Il corso si rivolge a studenti universitari, liberi professionisti, imprenditori e dirigenti d’azienda e si pone l’obiettivo di formare esperti in “adozione ed utilizzo di tecnologie Blockchain per le organizzazioni”.

Il Corso ha una durata di “70 ore”, di cui 46 ore di lezioni teoriche, 14 ore di esercitazioni e laboratori didattici, 8 ore di seminari, 2 ore di presentazione dei Project Work, si articola in 5 moduli didattici, ovvero (1) fondamenti di blockchain; (2) blockchain e aspetti giuridici (legal compliance); (3) fintech; (4) blockchain e ecosistemi digitali -turismo e cultura, Fashion, Art and Food (FAF), PA, Professionals e SCM e logistica 4.0-; (5) blockchain e cambiamento organizzativo.

È prevista anche l’attivazione di n. 16 posizioni ‘agevolate’ (€ 100,00), grazie ad un contributo pari all’80% della quota di iscrizione rilasciato dal DISAE, rivolte a studenti meritevoli iscritti a corsi di studio dell’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ per l’A.A. 2021/2022.

Giampiero Zito, CEO di Mediterraneo Lab 4.0 e componente CTS di BPBS: “Blockchain for Professional and Business Services – BPBS è stato il 1^ corso di formazione organizzato da un’Università italiana sulla tecnologia blockchain applicata al mondo delle professioni e del Business. Tramite la nostra “web3 application” offriremo quest’anno a tutti i partecipanti del corso la possibilità di ottenere una credenziale di identità digitale emessa dall’ecosistema DIZME e un fractional NFT ancorato alla blockchain ALGORAND.”

Daniele Citterio, CTO INFOCERT e Chairman DIZME FOUNDATION: “E’ sempre un piacere poter supportare iniziative di divulgazione sulle nuove tecnologie digitali. Per BPBS cercheremo di portare in aula la nostra esperienza nello sviluppo di soluzioni blockchain supportando l’insegnamento teorico con la sperimentazione di casi d’uso concreti attraverso l’utilizzo del Dizme wallet”

Rocco Agrifoglio, Prof di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE e DIR. del Corso BPBS: “Il Corso BPBS si pone l’obiettivo di trasferire ai discenti competenze sul tema dell’adozione ed impiego della tecnologia blockchain nelle organizzazioni. Il Corso BPBS consentirà ai discenti non solo di acquisire le conoscenze di base sul tema della blockchain, ma anche di sviluppare quelle competenze necessarie per la definizione di accordi e reti tra imprese. Le conoscenze di base saranno contestualizzate in diversi ambiti applicativi, tra cui il ‘Fashion, Art and Food’, il ‘Turismo’ e le ‘Industrie culturali e creative’, coerentemente con i temi oggetto di studio dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope”.

E’ possibile effettuare il download del bando qui —> BPBS III edizione – oppure dal qr code nella locandina ed iscrivervi all’evento formativo universitario dell’anno!